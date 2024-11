Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vindt zege na start in achterhoede ‘ongelofelijk’

Max Verstappen kon zelf bijna niet geloven dat hij de zege had gepakt in de Grote Prijs van Brazilië. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 startte door een mislukte kwalificatie en een gridstraf in de achterhoede en won de race in de regen. “Ongelofelijk om hier te winnen van zo ver achterin de startopstelling”, zei hij in het flashinterview op de baan na afloop.

“De emoties hier zijn een achtbaan geweest. We hadden in de kwalificatie pech met de rode vlag en omdat we moesten starten vanaf P17, wisten we dat het een lastige race ging worden”, zei Verstappen over de startopstelling waar wel nog twee coureurs voor hem wegvielen. “We zijn uit de problemen gebleven, hebben de juiste beslissingen genomen en zijn kalm gebleven.”

Door de zege en de zesde plek voor concurrent Lando Norris liep Verstappen weer uit naar een voorsprong van 62 punten in het WK. Er zijn nog drie races. Verstappen kan de wereldtitel binnenhalen bij de volgende grand prix in Las Vegas, als hij daar voor Norris eindigt in de race. “Geen risico’s, rijden en uitrijden”, zei de Red Bull-coureur, die bij Viaplay beaamde dat deze race precies op het juiste moment kwam.

Getergd

De coureur gaf toe dat hij getergd was na de kwalificatie. “Ik had bijna de hele garage afgebroken, maar kon me nog net inhouden. Ik was wel enorm gemotiveerd aan de race begonnen. Dat haal ik niet vaak uit mezelf, maar vandaag denk ik wel.”

Verstappen vond de opmars van P17 naar de zege ook niet normaal. “Ik had zelf ook niet verwacht dat we dit konden doen. Bij de herstart zag ik dat Esteban Ocon niet zo’n goede start had en ben ik ervoor gegaan. Dat zijn toch 7 punten.”

Teambaas Christian Horner sprak ook van een ongelofelijke Verstappen. “Hij reed in een geheel eigen klasse. Zijn herstart was ook geweldig.” Zijn engineer Gianpiero Lambiase complimenteerde Verstappen al meteen na de finish over de radio. “Dat was even wachten, maar het was al het wachten waard. Jij bent de man!”

ANP