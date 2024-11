Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris komt weg met boete en reprimande na ‘valse start’

Lando Norris is weggekomen met een boete en een reprimande na zijn ‘valse start’ van zondag. De 24-jarige Norris begon voor de start van de Grote Prijs van Brazilië aan een tweede formatieronde, maar dat was niet toegestaan.

De start werd zondag met ruim een kwartier uitgesteld door een crash van Lance Stroll. Doordat sommige coureurs de regels niet volgden, ontstond er chaos op het circuit van Interlagos.

De FIA legde Norris een boete op van 5000 euro. De voornaamste concurrent van Max Verstappen in de WK-stand, rijdend voor McLaren, had ook een tijdstraf of een gridstraf kunnen krijgen. Verstappen won de race in São Paulo, Norris werd uiteindelijk zesde.

Las Vegas

George Russell ontving dezelfde straf als Norris. Ook Yuki Tsunoda en Liam Lawson moesten zich melden bij de stewards, maar dat tweetal werd niet bestraft.

Over drie weken staat de Grote Prijs van Las Vegas op het programma. Verstappen kan daar al de wereldtitel binnenhalen.

ANP