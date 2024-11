Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor 2,7 miljoen euro ben je helemaal het Batmannetje

Het geboefte in Spanbroek en Lutjegast moet oppassen. Tenminste, als er een Nederlander is met 2,7 miljoen euro op zak, die deze Tumbler uit de Batman-films niet alleen wil kopen, maar ook gebruiken waarvoor-ie bedoeld is.

Deze Tumbler is geen filmrekwisiet, maar een gloednieuw voertuig, dat in een gelimiteerde oplage van tien exemplaren wordt gebouwd door Wayne Enterprises. Yep, er is een echt bedrijf met de naam van het fictieve bedrijf uit het Batman-universum.

Batman-editie van Pininfarina Battista

Het komt voort uit een samenwerking tussen de filmmaatschappij Warner Bros. Discovery en de pr-firma Relevance International en produceert luxegoederen uit naam van de fictieve miljardair Bruce Wayne. Zo heeft Wayne Enterprises samen met Pininfarina een Batman-editie van de Battista ontwikkeld.

Tumbler aangedreven door LS3-V8

En dan is er nu deze Tumbler, die uiteraard niet wordt aangedreven door een turbinemotor, zoals in de films van Cristopher Nolan, maar ‘gewoon’ door een 6,2-liter LS3-V8 van General Motors met meer dan 500 pk. Het apparaat is relatief licht, met een leeggewicht van 2.500 kilo.

Net als de DB5’s uit Goldfinger, waar Aston Martin een kleine serie van heeft gebouwd, zit de Tumbler vol met filmwapens, zoals imitatiekanonnen en een rookgordijn. Is de Tumbler straatlegaal? We kunnen het ons niet voorstellen, al is er via een individuele typegoedkeuring veel mogelijk.