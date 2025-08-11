Deel dit: Share App Mail Tweet

De foutste Mazda ooit gebouwd staat nu te koop als occasion

We hebben het hier over een pick-up die Mazda bouwde voor de 2005 SEMA-show in Las Vegas. Er komt een veiling, maar in de tussentijd staat de geweldig foute occasion al te koop op eBay.

We moeten eerst even uitleggen wat deze Ballistic Unlimited MazdaSpeed TranSport (een hele mond vol, we weten het) precies is. De occasion is een one-off en begon zijn leven als een 2002 Mazda 323 F. Hierna heeft Pro Design HotRods de ombouw van de hatchback tot iets spectaculairders voor zijn rekening genomen.

Uiterlijk van deze Mazda

Het eerste wat opvalt aan de foto’s is het nieuwe uiterlijk van de Mazda. De pick-up kreeg namelijk een gifgroene kleur, een bodykit van DG Motorsports, een picknicktafel van een spoiler, twee knoeperds van uitlaten en 19-inch lichtmetalen wielen. Daarnaast is er nog steeds verlichting voor onder de auto, maar die werkt helaas niet meer.

Het interieur is ook wat je verwacht van een getunede auto uit deze tijdsperiode. Hier vind je namelijk een combinatie van grijs suède en geperforeerd oranje leer. De deurpanelen zijn van glasvezel gemaakt en de Mazda beschikt over een audiosysteem van het merk Clarion. De Cobra Imola-kuipstoelen en nieuwe meters op het dashboard verraden sportieve ambities.

Specificaties

De Mazda pick-up is nog steeds voorwielaangedreven, maar heeft wel wat verbeteringen gekregen om meer kracht uit zijn 2,0-liter viercilinder te halen. Er zijn namelijk een nieuwe turbolader, radiateur en intercooler geïnstalleerd. Daarnaast beslaat een lachgas-systeem praktisch het hele laadbed van de occasion. Ook heeft de auto een schroefset en remmen van Wilwood gekregen. De hoeveelheid pk’s van de bolide is helaas onbekend.

De auto heeft zijn beste tijd gehad, maar volgens de verkoper zijn de problemen relatief makkelijk op te lossen. Denk hierbij aan slechte lak op de motorkap en een olielekkage. De Mazda staat nu op eBay te koop voor net ietsje minder dan 25.000 euro.