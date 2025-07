Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoeveel harder dan maximumsnelheid mag de politie eigenlijk?

Het is logisch dat hulpdiensten zoals de politie, brandweer en ambulance in noodgevallen harder mogen dan de maximumsnelheid. Maar hoeveel harder?

Belangrijk is om te weten dat ook de politie nooit zomaar te hard mag rijden, zeker niet buiten dienst. En tijdens het werk moet er uiteraard een goede aanleiding voor zijn.

40 km/h harder dan maximumsnelheid

Gewoonlijk geldt dat hulpdiensten de geldende maximumsnelheid met maximaal 40 km/h mogen overschrijden. De brandweer mag overigens met zijn grote wagens die meer dan vijf ton wegen slechts 20 km/h sneller dan de maximumsnelheid. Het moet natuurlijk wel veilig blijven.

Dit zou het boefjes die op de vlucht slaan wel erg makkelijk maken. Cruise control op 141 km/h en je ziet de politie langzaam uit je binnenspiegel verdwijnen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn en dus mag de politie in bepaalde situaties méér dan 40 km/h harder dan de geldende maximumsnelheid rijden.

Politie mag nóg sneller

Daarvoor hebben de agenten wel specifiek toestemming van de meldkamer nodig. Bij een dergelijk snelheid neemt uiteraard het risico op een ongeval toe. Weggebruikers verwachten immers niet dat iemand met zo’n groot snelheidsverschil aan komt rijden. Met zwaailichten en sirene probeert de politie zich dan ook zo goed mogelijk kenbaar te maken.

Zwaailicht en sirene niet altijd nodig

Toch is het voeren van zwaailichten en sirene geen vereiste voor de politie om te snel te mogen rijden. In sommige gevallen hebben agenten er baat bij om juist onopvallend en toch snel te rijden. Als er een bijvoorbeeld inbraak of gijzeling aan de gang is, wil je de criminelen natuurlijk op heterdaad betrappen. Een loeiende sirene en flitsende zwaailichten helpen daar uiteraard niet bij niet.

