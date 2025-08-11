Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoopdrama: helemaal niemand wil elektrische Dodge Charger

De Amerikaanse autobouwer Dodge zorgde voor de nodige controverse toen het vorig jaar de o-zo geliefde Charger en Challenger verruilde voor een elektrische Charger. Een brandstofversie is onderweg, maar die houdt het bij een V6. Niet goed genoeg, menen merkliefhebbers, want in een échte musclecar hoort een V8 thuis.

De elektrische Dodge Charger (waarvan er al één te koop staat in Nederland) breekt op meerdere manieren met het verleden. Niet alleen mist het iconische V8-gebulder, maar ook heeft deze EV vierwielaandrijving in plaats van achterwielaandrijving. Daar komt nog eens bij dat de nieuwe Charger maar liefst 5,25 meter lang is en bijna 2,7 ton in de weegschaal legt.

Verkoopaantallen Dodge gehalveerd in de VS

Het is dan ook weinig verrassend dat deze elektrische auto geen verkoopsucces is in de Verenigde Staten. In de eerste zes maanden van dit jaar zag Dodge zijn verkoopaantallen in de Verenigde Staten bijna halveren. Het merk wist in die periode 47.481 auto’s te slijten. Dat is maar liefst 49 procent minder dan de 92.735 auto’s die Dodge in de eerste helft van 2024 verkocht.

Dramatische verkoop elektrische Dodge Charger

Maar dat zal toch heus niet allemaal aan de nieuwe elektro-Dodge te wijten zijn? Zeker wel. Van de befaamde Challenger en de vorige Charger (die beide met grote V8 kwamen) werden in Amerika van januari tot en met juni 2024 nog meer dan 48.000 stuks verkocht.

Die twee modellen zijn vervangen door de nieuwe Charger (die er als twee- en vierdeursversie komt). Daarvan zijn in de eerste helft van dit jaar nog geen 4.300 stuks verkocht. Pijnlijk. Het is te hopen voor Dodge dat de V6-versie die volgend jaar zijn opwachting maakt het tij kan keren. Maar ja, zo rauw, puur en soms zelfs angstaanjagend als de Hemi-V8 was, zal die zescilinder niet zijn. Wie niet weet wat we bedoelen, moet onderstaande video eens kijken.

In middels gaan geruchten in de rondte dat de V8 mogelijk een terugkeer maakt in de nieuwe Charger. Dodge heeft nog niks bevestigd, maar ook niks ontkracht. Daarnaast zou topman Matt McAlear desgevraagd hebben gezegd dat een V8 mogelijk in de motorruimte zou passen.