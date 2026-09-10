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Bestuurder bewusteloos tijdens het rijden? Zo moet je als bijrijder ingrijpen, óók in een EV

Een bestuurder die buiten bewustzijn raakt, hoop je als bijrijder nooit te hoeven meemaken. Maar wat als het wel gebeurt? Het is verstandig om te weten wat je in zo’n situatie het beste kunt doen, zodat iedereen aan boord veilig tot stilstand komt.

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De kans dat je dit ooit meemaakt, is natuurlijk niet zo groot. Maar heb je je ooit afgevraagd wat je zou doen? Je moet natuurlijk direct in actie komen, maar hoe?

Gevarenlichten en cruisecontrol

Mocht het je ooit overkomen, dan is het is sowieso een goed idee om de gevarenlichten aan te zetten. Zo is voor alle andere bestuurders op de weg duidelijk dat er iets aan de hand is. Verder is het natuurlijk zaak om de auto zo snel en veilig mogelijk naar de kant te krijgen. Mocht cruise-control aanstaan, dan kan dit eventueel met een knop op het stuur of een hendel erachter worden uitgeschakeld.

Tot stilstand komen, ook met elektrische handrem

Maar hoe krijg je de auto vervolgens tot stilstand? Het kan bijvoorbeeld door zachtjes aan de mechanische handrem te trekken. Niet te lomp, want met een flinke ruk staat de auto voor je het weet achterstevoren.

Een elektrische handrem fungeert ook als noodrem. Tijdens het rijden kan de schakelaar worden aangetrokken. Wel moet de bijrijder deze de gehele tijd aangetrokken houden. Hier zie je wat er gebeurt als je dit tijdens het rijden doet.

Bij veel elektrische en hybride auto’s kan de B-stand (of L-stand) van pas komen om de auto snelheid te laten verliezen. Door de automaat vanuit D naar B te zetten, gaat de auto sterker afremmen zodra het gaspedaal niet meer wordt ingedrukt. De B-stand (Brake in het Engels en Bremse in het Duits) is oorspronkelijk bedoeld om extra af te remmen en bij elektrische auto’s energie terug te winnen.

Auto rijdt zelf naar de vluchtstrook

Tegenwoordig zijn de supermoderne auto’s je mogelijk al voor in deze situaties. Steeds meer nieuwe auto’s beschikken over systemen die kunnen herkennen wanneer een bestuurder niet meer in staat is om zelf te rijden.

Een camera in het interieur controleert daarbij voortdurend of de bestuurder alert is. Zo wordt onder meer gekeken naar de ogen en de positie van het hoofd. Ook het stuur speelt een rol: sensoren kunnen vaststellen of de bestuurder nog daadwerkelijk stuurt. Handig, maar dergelijke rijhulpsystemen kunnen ambulances ontzettend in de weg zitten.

Wanneer de auto merkt dat er iets niet in orde is en de bestuurder niet reageert, kan het systeem zelfstandig actie ondernemen. Afhankelijk van het model kan de auto de snelheid verminderen, de rijbaan verlaten en gecontroleerd naar de vluchtstrook sturen. Vervolgens wordt het voertuig tot stilstand gebracht. Bij sommige auto’s kan daarnaast automatisch contact worden opgenomen met de hulpdiensten.

Geschreven door Djoeke van Til Na een rit in een Land Rover Defender werd haar liefde voor auto’s flink aangewakkerd. Het kiezen van een stage was dan ook geen moeilijke opgave: het moest Autovisie worden. Na haar stage is ze aan de slag gegaan als freelancer.