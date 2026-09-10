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Deze piepkleine elektrische occasion lijkt rechtstreeks uit de jaren 50 te komen

Als je vooral in de stad rijdt en zo min mogelijk ruimte wilt innemen, is de Microlino als occasion een opvallende keuze. Hij is compact, elektrisch en biedt plaats aan twee personen.

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De Microlino is een compacte elektrische tweezitter die duidelijk teruggrijpt op de BMW Isetta uit de jaren vijftig. Net als die klassieker heeft de Microlino een opvallende deur aan de voorkant. Met een lengte van slechts 2,52 meter is deze occasion bovendien bijzonder gemakkelijk te parkeren en manoeuvreren. Vorig jaar testte Autovisie een aantal andere kleintjes in de Grote Microcartest. Die video zie je hierboven.

Ondanks zijn formaat is de Microlino verrassend praktisch

Ondanks zijn compacte afmetingen biedt de Microlino plaats aan twee personen. Achter de twee zitplaatsen blijft bovendien 230 liter bagageruimte over. De occasion weegt, afhankelijk van de versie 596 tot 630 kilogram. Zijn elektromotor levert 17 pk en drijft de achterwielen aan. Er is een uitvoering als brommobiel met een lagere maximumsnelheid en een snellere variant die maximaal 90 km/h rijdt. Of je met zo’n topsnelheid daadwerkelijk de snelweg op wilt, is een tweede.

Het interieur van de Microlino is eenvoudig, maar overzichtelijk ingericht en net afgewerkt. Achter het stuur staat een overzichtelijk instrumentarium en onder de voorruit zit een klein scherm waarmee je onder meer de verwarming bedient. Navigatie verloopt via de smartphone. Een open dak en schuifraampjes versterken bovendien het nostalgische karakter van de occasion.

Dit betaal je voor een occasion

Er staan momenteel 13 occasions te koop, met prijzen tussen 11.950 en 14.950 euro. Zo staat een blauwe Microlino uit 2025 met 3.583 kilometer op de teller voor 13.450 euro te koop in het Noord-Brabantse Willemstad. Deze prijs is inclusief btw. Voor ondernemers kan de btw onder voorwaarden aftrekbaar zijn.

Let hierop bij een gebruikte Microlino

Bij een gebruikte Microlino is het vooral belangrijk om te weten waarvoor je hem wilt gebruiken. Het is geen volwaardige personenauto en beschikt bijvoorbeeld niet over airbags. Ook is het onderstel van de occasion vrij stug, waardoor oneffenheden duidelijk in het interieur doorkomen. Controleer daarnaast welke accu aanwezig is en vraag naar een accutestrapport. Afhankelijk van de uitvoering heeft de auto een accu van 6, 10,5 of 14 kWh. De opgegeven actieradius bedraagt respectievelijk 91, 177 en 230 kilometer.