Dit is nu met afstand duurste camper van Nederland: tonnen meer dan huis

Wie weinig om luxe geeft, koopt voor nog geen 2.000 euro een tweedehands kampeerwagen (in discutabele staat). Aan de andere kant van het spectrum vind je deze Morelo Grand Empire. Het is met afstand de duurste camper van ons land.

Een Morelo Grand Empire 110 GSO is het model in kwestie. Het meer dan tien meter lange gevaarte weegt bijna veertien ton. Ook als occasion betaal je er een godsvermogen voor, zo bewijst dit exemplaar uit 2021 dat nu in Maasdijk te koop staat.

Duurste camper van Nederland kost meer dan een huis

Wat mag deze megalomane kampeerwagen kosten? Maar liefst 599.000 euro. Ja, dat lees je goed. Zes ton voor een camper! Ter vergelijking: een gemiddeld koophuis kost in deze oververhitte woningmarkt 489.000 euro (wat op zichzelf al krankzinnig is). Daarmee is deze zelfs occasion nóg duurder dan dit bijzondere exemplaar dat we recent tegenkwamen.

(Afbeelding: AutoScout24.nl / West Rides) (Afbeelding: AutoScout24.nl / West Rides)

Toegegeven, deze Morelo Grand Empire doet dan ook niet onder voor een huis. Hij is onder meer uitgerust met een eettafel, keuken (met vaatwasser), sanitaire voorzieningen en slaapkamer. Alles is uiteraard erg chique aangekleed.

Maar het gaat verder dan dat. Zo liggen er zonnepanelen op het dak en is deze camper zelfs voorzien van een ingebouwde parkeergarage. Jazeker, je kunt (een compacte) auto meenemen ín deze occasion. In bovenstaande video laten we zien hoe dat werkt bij de Concorde Centurion, een vergelijkbare camper.

Extreme luxe in deze occasion

Aan luxe geen gebrek. De camper is voorzien van allerlei mooie materialen, vloerverwarming en zelfs een bank met massagefunctie. Tja, zo is twee weken op de Franse camping plots geen afzien meer. De Morelo Grand Empire kan overigens nog een bijzondere party-trick: met een druk op de knop schuiven de wanden van het woongedeelte en de keuken 45 centimeter naar buiten, om zo meer ruimte binnenin te creëren.

Eén keer tanken kost 700 euro

Deze Grand Empire is gebaseerd op een Mercedes-Benz Actros 1853 L. De 12,8-liter turbodieselmotor aan boord van deze camper levert 530 pk en een karrenvracht aan koppel. Een immense motor die ongetwijfeld erg dorstig zal zijn.

Gelukkig heb je een 390 liter grote brandstoftank aan boord. Een keer volgooien kost je daardoor bijna 700 euro, maar wie deze occasion kan betalen, mag daar niet over zeuren. Is je budget niet toereikend? Overweeg dan een van deze twee kampeerwagens (die stiekem nog veel gaver zijn).