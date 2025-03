Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de gaafste camper die er op dit moment te koop staat

Nou ja, camper… Dit is geen simpele Volkswagen California of Fiat Ducato met opbouw, maar een heus expeditievoertuig, zoals de advertentie het omschrijft. Eentje waar je niet zomaar met je autorijbewijs in mag rijden.

We hebben ze in Namibië en Botswana weleens zien rijden: vrachtwagens met grove terreinbanden en een camperopbouw. Bij een hotel aan de Okavango-rivier kwamen we bijvoorbeeld een gepensioneerd Duits echtpaar tegen, dat door heel Afrika trok met een Unimog.

Camper van bijna vier ton

Ontzettend gaaf, natuurlijk, maar niet goedkoop. Zo heeft deze Scania G 410-kampeerwagen een hoge vraagprijs van 375.000 euro. Al krijg je daar ook ontegenzeggelijk veel voor. Een truck met 12,7-liter zes-in-lijn dieselmotor, een vermogen van 410 pk, 2.150 Nm koppel en een laadvermogen van 9.880 kilo.

Dieseltanks van 1.500 liter

De camper is 10 meter lang, 2,5 meter breed en 3,8 meter hoog. Het gevaarte is onder meer uitgerust met vierwielaandrijving, een twaalftraps automaat met overdrive en twee kruipversnellingen, twee dieseltanks met in totaal 1.500 liter inhoud, een differentieelslot, cruisecontrol, navigatie, een trekhaak en luchtvering.

Grotendeels zelfvoorzienend

En dan is er het campergedeelte, met een koelkast, vriezer, toilet, douche, inductiekookplaat en natuurlijk een bed. Voor de stroomvoorziening zijn er zes accu’s aanwezig en vier zonnepanelen. Voor warm water en de verwarming van de cabine is er een dieselheater aan boord.

De Scania is dus grotendeels zelfvoorzienend, wat ons zou inspireren om lange reizen met de camper te maken door de wildernis van Afrika, Canada en Zuid-Amerika. Al moeten we daar eerst ons C-rijbewijs voor halen en ergens 375.000 euro zien te vinden.