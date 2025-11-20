Deel dit: Share App Mail Tweet

De Alfa Romeo Junior Elettrica: stijlicoon met (nu nog) een lage bijtelling

Wie ooit in een Alfa Romeo heeft gereden, hoeven we niet uit te leggen dat je zo’n auto niet alleen maar gebruikt om van A naar B te komen. Dit Italiaanse stijlicoon staat van oudsher bekend om zijn flair, elegantie en karakter. Maar waar stijl tijdloos is, is een lage bijtelling dat helaas niet. Wil je dáárvan profiteren, moet je nu even alert zijn.

De eerste volledig elektrische Alfa Romeo

Alfa Romeo is met de Junior een nieuwe weg ingeslagen, zonder zijn roots te verloochenen. Het design van deze compacte SUV is onmiskenbaar zoals we dat kennen van dit Italiaanse merk. De Junior heeft ook weer die typische Alfa-signatuur met sportieve uitstraling. De Junior Ibrida is de hybride uitvoering, maar er is ook de Junior Elettrica die volledig elektrisch is aangedreven. En dat betekent op dit moment nog een lage bijtelling van slechts 17%. Maar dan moet je wel in actie komen, want dit voordeel geldt alleen nog dit jaar!

Vijf jaar lang laag tarief

De Junior Elettrica is ontworpen voor mensen die houden van autorijden, ook in het elektrische tijdperk waar we vol in zitten. Met directe acceleratie, een uitgebalanceerd chassis en een lage zitpositie biedt de Junior de rijbeleving waar Alfa om bekendstaat.

Naast dit rijplezier is er nóg een reden om snel te beslissen. Wie dit jaar instapt in een Alfa Romeo Junior uit voorraad, profiteert nog van 17% bijtelling. Dat maakt deze auto niet alleen stijlvol, maar ook financieel aantrekkelijk. De voorraad is beperkt en de tijd is kort, want in 2026 vervalt dit gunstige tarief.

Bijkomend voordeel voor de snelle beslissers is dat het lage tarief vast blijft staan als je nog in 2025 de Junior koopt. Dat betekent concreet dat je vijf jaar lang profiteert en wel tot 62 euro per maand bespaart. Wie in 2026 een elektrische auto aanschaft, betaalt het hogere bijtellingstarief van 22%.

Italiaanse klasse

Maar ongeacht welke bijtelling ook geldt; de Alfa Romeo Junior Elettrica is het hoe dan ook waard. Het interieur van dit model ademt Italiaanse klasse met verfijnde materialen, sportieve accenten en een moderne cockpit die volledig is gericht op bestuurdersgemak. Ook qua uiterlijk blijft Alfa trouw aan zijn roots met een herkenbare Scudetto-grille, scherpe koplampen en een stoere achterzijde.

De sportieve en krachtigste variant, de Junior Veloce, levert 280 pk en sprint in 5,9 seconden van 0 naar 100 km/u. Dankzij de snelle acceleratie is de auto typisch Alfa, namelijk levendig en sportief.

Meer over de Alfa Romeo Junior De startprijs van de Junior Elettrica is vanaf € 35.950 in Nederland, voor de basismodelvariant.

Bijtelling vanaf 184 euro p.m .

. Liever helemaal geen bijtelling of elektrische auto? De Alfa Romeo Junior is er ook in Mild Hybride uitvoering met 145 pk: de Alfa Romeo Junior Ibrida.

Er zijn twee elektrische varianten: een met 115 kW (156 pk) en een sportievere versie genaamd VELOCE met 175 kW (280 pk).

De batterijcapaciteit is ongeveer 54 kWh en de auto claimt een actieradius van ruim 400 km (WLTP-cyclus).

Opladen van 20% naar 80% kan in ongeveer 27 minuten bij een 100 kW DC-snellader.

Bagageruimte: ongeveer 400 liter, wat vrij ruim is voor een compacte sportieve auto.