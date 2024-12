Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze betaalbare campers ben je de coolste op vakantie

Geen zon, zee en strand, maar fjorden, bossen, ijsmeren en sneeuw. Nederlanders ruilen massaal de Spaanse costa’s in voor een noordelijke bestemming. Een zogenaamde ‘coolcation’, met de camper als populair vervoermiddel. Met welke zouden wij dat doen als je geen doorsnee kampeerbus wilt? Collega’s Coen Grutters en Stijn Kuster vonden er twee. Wat is de origineelste?

Het motto ‘de reis is belangrijker dan de bestemming’ zit in ons achterhoofd en we laten de standaard Fiat Ducato of Hymer voor wat ze zijn. De campers van onze keuze leveren voor vertrek al een goed reisverhaal op: een Peugeot J9 en een Iveco Massif. Een wat? Juist ja: niet doorsnee.

Op vakantie met de camper in de winter

De witte laag en de bossen doen vermoeden dat de campers een flinke tocht achter de rug hebben. Ware het niet dat het Brabantse achterland speciaal voor deze reportage zijn noordelijke foundation heeft opgedaan. De modern opgemaakte Peugeot J9 past met zijn klassieke lijnen en ronde koplampen perfect in het geromantiseerde plaatje. De romance wordt echter wreed verstoord door een bruut uit Italië. Een rijdende blokkendoos met aluminium traanplaten en een kreet op de voorkant waar menig Defender voor terugdeinst: ‘Massif’.

Collega Coen stapt trots de door hem gekozen Iveco uit, maar kruipt toch snel achter in de Peugeot, die met ruime banken, een flinke tafel en een modern afgewerkt interieur als een prima droge werkplek fungeert. Temeer omdat de dieselmotor tussen de voorstoelen zit als – verontreinigende – warmtebron.

Zijn gedachten gaan uit naar de buiten gebleven cameraman Noël, die na enkele uren zijn tenen niet meer voelt. Kamperen onder winterse omstandigheden is mooi voor de verhalen en plaatjes, maar enkel weggelegd voor echte diehards die een warme kruik, een dikke slaapzak en een adembenemende natuur verkiezen boven cocktails, dagelijkse douches en handdoekje leggen bij het zwembad.

Geen standaard camper

Wat maakt deze auto’s tot een camper? Allereerst de slaapfaciliteit. In de J9 is een bed te creëren door de tafel naar beneden te schuiven. Deze vormt dan in combinatie met de banken een bedbodem. De Iveco heeft met zijn daktent iets meer nodig om er een kampeerwagen van te maken, maar het uitklappen lukt goed in je eentje. Hierdoor ontstaat er boven het dak een bed met een zogenaamd Froli-systeem, dat door zijn veerschotels voor een betere nachtrust moet zorgen dan een stevige houten ondergrond. Het bed is het enige geavanceerde aan het kampeerdeel van de Massif.

Door de houten en kleurrijke afwerking lijkt het in eerste instantie of een enthousiaste thuisklusser het poppenhuis van zijn dochtertje als basis heeft gebruikt. Perfect door Coen samengevat als ‘een beetje houtje-touwtje’. Ooit was het een stoer ding, nu is het vanbinnen een knus rijdend huisje dat ruikt naar Finse sauna.

Dat laatste wordt het in beide campers vanzelf als een warme bestemming wordt gekozen. Hoewel ook de J9 voorzien is van een dakraampje, behoren airco of een standkachel niet tot de opties. Koude en warme nachten, beide zullen geen pretje zijn. Het professioneel geïnstalleerde camperinterieur van de Peugeot beschikt wel over een 230 volt-boordnetwerk met stopcontacten en verlichting. Hierdoor is eventueel een elektrische kachel eenvoudig aan te sluiten. Hoewel comfort fijn is, doen de functionaliteit en vooral de ruitvormige stiksels toch wat af aan de elegantie van de Franse charmeur. De led-koplampen en achterlichten, afkomstig van een Mercedes G-klasse, spelen daar ongetwijfeld ook een rol bij. Toch heeft het professioneel geïnstalleerde interieur ook grote voordelen, en die zijn niet alleen op de camping merkbaar.

Tijden in de Iveco Massif

Tijdens het rijden in de Iveco rammelt en kraakt er meer. Daarbij is het belangrijk om bij zelfbouwcampers goed te letten op de installatie. Het interieur van de camper wordt namelijk tijdens een apk niet gecontroleerd. Toch is het in geval van een aanrijding of plotse uitwijkmanoeuvre essentieel dat de kastjes en laadjes niet plotsklaps openvliegen. Professionele campers zijn daarom veelal uitgerust met te vergrendelen deurknopjes. Daarbij moet u opletten met zelfgemaakte of oude zittingen tijdens het rijden. Een voorstoel zonder stevig frame kan inklappen in geval van een aanrijding. Hierdoor glijdt de inzittende onder de veiligheidsgordel door, zo blijkt uit onderzoek van de Duitse ADAC.

Hoewel de Iveco minder veercomfort biedt, geeft de terreinwagen je direct het gevoel oppermachtig te zijn. Dat is te verklaren wordt door zijn roots. Het Spaanse Santana bouwde Land Rovers onder licentie en kwam in 2002 ook met een eigen model: de PS-10. Deze terreinbeul deelt veel techniek met de Defender. De motor van de Santana was echter afkomstig van het Italiaanse Iveco, dat een eigen model ook wel zag zitten: de Massif was geboren. Met zijn vierwielaandrijvingssysteem met lage en hoge gearing én mogelijkheid tot het aandrijven van enkel de achterwielen is hij breed inzetbaar. Dat hij meer biedt dan een stoer uiterlijk, wordt direct bewezen als hij met het grootste gemak een besneeuwd heuveltje op klimt.

De Peugeot J9 rijdt al een klassieker

De J9 blijkt al bij een paar graspollen zijn grip op de aardkorst te verliezen. Op een zompig campingveld is de helpende hand van een buurman als snel onmisbaar. Bij vroeg vertrek zal die toch wel wakker worden van de stampende, oerdegelijke zelfontbrander in de J9. Die krachtbron is door zijn geringe vermogen te zwak om bergpassen te beklimmen, maar door zijn eenvoudige techniek wél door iedere garagist te repareren.

De grotere vier-in-lijn van de Iveco is nieuwer en complexer, maar deze 148 pk-versie beschikt nog niet over een turbolader, wat de betrouwbaarheid ten goede komt. Naast meer vermogen zorgt de plaatsing van de motor en de betere geluiddemping voor een zijdezacht tokkelende dieselmotor, al zijn we wellicht ietwat verdoofd door de Peugeot.

De coolste camper is niet altijd te beste keuze

In de strijd om met de meest originele camper aan te komen, hebben we één belangrijk aspect over het hoofd gezien. De meeste kampeerwagens leggen lange afstanden af over glad Europees asfalt op snelwegsnelheden. Als de reis echt belangrijker is dan de bestemming en comfort voorop staat, is de saaie standaard keuze voor een Hymer of Ducato begrijpelijk. Voor een onthaast avontuur, waarbij de niet hoog in de bergen gelegen eindbestemming op rustig tempo in zicht mag komen, is de J9 een charmante doch ruime en bruikbare keuze.

De Massif gaat daarentegen niets uit de weg. Voor lange afstanden is hij wat ongeraffineerd, maar dat is de prijs die je betaalt voor een beest dat het woord ‘onbegaanbaar’ niet kent. Met de terreinbeul moet de reis ook liefst de vakantie zijn, want met zijn beperkte binnenruimte is enkel uit het rijden het meeste plezier te halen. Met beide ben je in ieder geval de coolste op vacation.