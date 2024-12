Deel dit: Share App Mail Tweet

Kerstverlichting op je auto, is het toegestaan?

Als je tijdens de donkerste dagen van het jaar wil opvallen met jouw auto, dan kan je deze volplakken met kerstverlichting. Hoewel dit het straatbeeld een stuk leuker maakt, is de politie daar minder blij mee.

Ieder jaar duiken er online weer tal van auto’s op voorzien van kerstverlichting. Sommige auto’s hebben zelfs een kerstboom op het dak. Dat is toegestaan, maar wel onder strikte voorwaarden.

Kerstverlichting op je auto

Hoe zit het dan met kerstverlichting op een auto? Dat mag simpelweg niet. De politie laat weten dat het aanbrengen van extra verlichting niet is toegestaan.

De boete

Ga je toch rijden met een als kerstboom versierde auto, dan loop je het risico op een boete van 180 euro. Dat is overigens nog exclusief administratiekosten.

Kerstverlichting op een stilstaande auto mag wel

Dit betekent niet dat je nooit kersverlichting op je auto aan mag brengen. Staat je auto stil, dan is het versieren van je bolide wel toegestaan. Of je dat wil is een tweede, de snoeren en lampjes kunnen namelijk krassen op je lak veroorzaken.

Optochten Als er een vergunning voor een optocht wordt aangevraagd is het soms wel toegestaan om met kerstverlichting op een auto of ander voertuig rond te rijden.