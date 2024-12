Deel dit: Share App Mail Tweet

Kerstboom op dak auto: zo voorkom je een forse boete

Nu Sinterklaas weer paella zit te eten in zijn thuisland, is het tijd om uit te kijken naar de volgende decembertraditie: kerst. En daar hoort natuurlijk een kerstboom bij. Maar hoe zit het met het vervoeren van je Nordmann, Fijnspar of tupperwareboom. Mag dat op het dak van je auto?

In geval van een tupperwareboom (kunstkerstboom) kan je deze veelal inklappen en in je auto kwijt. Grote, échte bomen passen niet altijd in je auto.

Mag je een rijden met een kerstboom op het dak van je auto?

Tussen Sinterklaas en kerst zie je dan ook vaak auto’s rondrijden met een kerstboom op het dak. Maar mag dat eigenlijk wel? Het antwoord is: ja, maar niet altijd.

Dit is aan welke voorwaarden je moet voldoen

Een kerstboom mag je niet zomaar op het dak van je auto leggen, zelfs niet als hij goed vastgebonden is. Volgens de wet moet je een lastdrager op het dak hebben als je iets wil vervoeren. Dit betekent dat jouw auto voorzien moet zijn van een dakdrager of imperiaal.

Zo moet het dus niet. (Afbeelding: Autovisie) Op deze manier is het wel toegestaan. (Afbeelding: Coen Grutters)

Daarbij moet je goed opletten dat de kerstboom stevig vastgemaakt is. Zo ligt bij een uitwijkmanoeuvre of remactie jouw ‘oh Denneboom’ niet als een versperring op straat.

Heb je de kerstboom op de imperiaal van jouw auto en hem goed bevestigd, dan moet je ook nog opletten dat hij niet meer dan een meter buiten de auto steekt. Dit geldt overigens ook als je de achterklep van je auto open hebt voor een kerstboom. Dit is toegestaan, maar let wel dat hij niet eruit valt en dat de kentekenplaat en verlichting goed zichtbaar blijven.

Kerstboom uitsteken uit raam

Ook zie je soms kerstbomen uitsteken uit de ruit van het voorportier. Dit is toegestaan tot 20 centimeter uit de auto. Daarbij mag een auto met uitstekende boom nooit breder zijn dan 2,55 meter.

Boete voor het verkeerd vervoeren van kerstboom

Houd je je niet aan de regels en plaats je bijvoorbeeld gewoon een kerstboom op het dak van je auto, dan kan de politie je een flinke boete cadeau geven. De bekeuring bedraagt 180 euro exclusief administratiekosten. Daar gaat je kerstbonus!