Leasecontracten lopen af: elektrische Volkswagen wordt goedkoper in 2025

Nieuwe auto’s worden voor het overgrote deel geleased. De aflopende contracten kunnen flinke invloed hebben op de prijzen van occasions. Deze elektrische auto wordt daarom naar alle waarschijnlijkheid een stuk goedkoper in 2025.

Vijf jaar na de introductie van de Tesla Model 3 zakten de prijzen ineens flink door een oververzadigde occasionmarkt. Dit fenomeen is natuurlijk niet enkel van toepassing op die Amerikaanse EV.

Elektrische auto goedkoper in 2025

De Tesla Model 3 was in 2019 enorm populair, met bijna 30.000 verkochte exemplaren. Dat deed de Volkswagen ID.3 hem een jaar later niet na.

Volkswagen ID.3

De ID.3 was de bestverkochte elektrische auto van 2020. In totaal werden er net geen 11.000 exemplaren op Nederlands kenteken gezet in het eerste bouwjaar van de EV.

In eerste instantie werd de Volkswagen ID.3 enkel als Pro Performance geleverd. Deze heeft een 204 pk elektromotor op de achteras en een accupakket met een bruikbare capaciteit van 58 kWh. Hiermee kom je volgens de WLTP-meetmethode 422 kilometer ver.

Opladen aan de snellader kan de elektrische auto met een nog steeds niet slechte 120 kW en aan de openbare laadpaal met een marktconforme 11 kW.

Het aanbod van de elektrische occasion is al groot

Nu al kan je een Volkswagen ID.3-occasion kopen voor zo’n 16.000 euro. Er staan overigens ook al flink wat exemplaren te koop. Het aanbod op Gaspedaal.nl bedraagt op dit moment 675 stuks. Ter vergelijk: er worden 744 Tesla Model 3’s aangeboden. Ongetwijfeld wordt de Volkswagen ID.3 in 2025 dus nog goedkoper.

