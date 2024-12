Deel dit: Share App Mail Tweet

De Volvo Amazon van Jaap is… elektrisch?! | Uw Garage

In de Uw Garage-rubriek vertellen Autovisie-lezers over hun eigen bolides. Ditmaal Jaap Rengersen, met een wel heel bijzondere Volvo Amazon Kombi.

“In 1976 kocht ik mijn eerste Volvo Amazon, een donkergroene. Die was negen jaar oud, toen dus nog niet eens een oldtimer. Mijn vrouw en ik zijn helemaal verliefd op het model”, begint Rengersen zijn verhaal.

Volvo Amazon-liefhebber, maar geen purist

“Die eerste Amazon is er niet meer, maar mijn vrouw rijdt nu nog steeds in precies zo’n zelfde exemplaar. Ik moet hem wel technisch perfect houden; ze wil er niet mee stil komen te staan. Maar dat lukt. Er zit bijvoorbeeld elektronische ontsteking in. Ik ben niet zo’n purist; het moet gewoon werken. Je hebt ook mensen die zeggen dat er geen gas in mag en alles matching numbers moet zijn, maar daar ben ik allemaal niet van.”

“Mijn oudste zoon Lars vindt het ook leuk, eigenlijk al vanaf zijn 16e. In 2013 zei Lars: ‘Ik ga een Amazon Kombi ombouwen naar elektrisch.’ ‘Oké’, zei ik, ‘ik doe mee. Dan kopieer ik al bouwend jouw auto.’ Hij vindt het voor het milieu heel goed, werd gedreven door die gedachte. Natuurlijk is dat belangrijk, maar het ging mij vooral om een heel leuk project. De auto had ik al, het is een auto uit 1966 die uit het noorden van Zweden komt. Hij liep op gas en het was een auto die wel goed, maar niet meer heel strak was; er mocht een krasje op komen.”

Uitgebrand

“Lars heeft er eigenlijk een moderne auto van gemaakt. Dus met centrale vergrendeling, verwarmde stoelen en achterbank, hij kan de auto verwarmen via een app, heeft realtime informatie over de temperatuur en het management van de batterijen op een display.”

“Hij heeft acht Tesla-accu’s gebruikt, ik had er ook al acht klaarliggen. Hij heeft hem in 2020 goedgekeurd gekregen en is ermee op vakantie gegaan naar Zweden. Daar is één van de accu’s spontaan ontbrand, waarschijnlijk door interne kortsluiting. Die auto is aan de voorkant helemaal uitgebrand; al z’n elektronica is gesmolten. Nou, dat was voor Lars natuurlijk een drama. Hij gaat hem wel weer opbouwen.”

Van Tesla-batterijen naar Volkswagen Up-accu’s

“Ik ben toen ook van de Tesla-batterijen afgestapt en heb besloten de auto van Lars niet meer één op één te kopiëren. Ik besloot het simpel en eenvoudig aan te pakken. Er zitten nu accu’s in van de Volkswagen Up. Dat zijn heel simpele modules van 25 kilo. Daar heb ik er 16 van; die kan je heel makkelijk monteren en doorverbinden. Ik heb er ook geen koeling of verwarming voor de accu’s bij gemaakt, dus ik kan met strenge vorst niet rijden, maar dan pak ik één van de andere Volvo’s.”

(Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak)

(Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak)

“Er zit een Siemens-motor in met 100 kW, Lars heeft hem afgesteld op 60%, dus ongeveer de 90 pk die normaal ook in de auto zit, dat is prima. Vorig jaar in september – ik was nog aan het bouwen – vertelde Lars me dat de RDW de eisen voor de keuring van zelf omgebouwde auto’s gaan aanpassen. ‘En dat gaat in op 1 januari 2024’. Eén van de nieuwe eisen was dat er een crashtest moest plaatsvinden. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus moest ik zorgen dat ik voor 1 januari de keuringaanvraag kon doen. Dus je begrijpt dat ik toen twee maanden heel hard aan die auto heb gewerkt.”