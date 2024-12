Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen naar vierde startplek door gridstraf Hülkenberg

Max Verstappen schuift op van de vijfde naar de vierde plaats in de startopstelling voor de Grote Prijs van Abu Dhabi. De wereldkampioen van Red Bull profiteert van de gridstraf voor de Duitser Nico Hülkenberg, die in de kwalificatierace iets sneller was dan Verstappen en de vierde tijd reed.

De coureur van Haas F1 moet drie plaatsen naar achteren omdat hij tijdens de eerste van drie kwalificatiesessies ongeoorloofd twee andere coureurs had ingehaald bij het uitrijden van de pitstraat. Het betekent dat hij zondag vanaf de zevende plaats start.

De Grote Prijs van Abu Dhabi is de laatste race van dit seizoen. Verstappen verzekerde zich twee weken geleden in Las Vegas van zijn vierde wereldtitel. In Abu Dhabi strijden McLaren en Ferrari nog om het kampioenschap van de constructeurs.

ANP