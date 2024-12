Deel dit: Share App Mail Tweet

‘1.000 kilometer met Honda-accu’: waarom die claim weinig zegt

‘1.000 kilometer bereik op een acculading’, de koppen van veel nieuwsartikelen doen vermoeden dat Honda met een baanbrekende accu komt. Maar de werkelijkheid ligt iets genuanceerder.

Honda werk aan een zogenaamde solid state-batterij. Deze nieuwe generatie batterijen gebruikt geen vloeistof tussen de plus- en minpool, maar een vaste stof. Hierdoor is hij erg energiedicht en kom je met een kleinere, lichtere accu dus verder dan in geval van een gebruikelijke NMC of LFP.

Honda-accu’s met 1.000 kilometer aan actieradius

Automotive News meldt dat Honda werkt aan een accu werkt die 1.000 kilometer aan range biedt. De batterij moet in 2030 in modellen van het Japanse merk liggen.

Dat is natuurlijk een extreme actieradius, maar nog onduidelijk is hoeveel kWh aan accucapaciteit hiervoor nodig zijn en hoe zwaar, groot en duur die accu dan is. Of 1.000 kilometer echt zo indrukwekkend is, moet nog maar blijken.

Er zijn immers al andere auto’s met meer dan 1.000 kilometer aan range. Zo wordt de Zeekr 001 gebouwd met 1.032 kilometer aan range en wist een Nio ET7 al 1.044 kilometer aan actieradius te halen. Dat is niet vreemd, want de auto’s hebben een gigantisch (zwaar) accupakket van 140 of 150 kWh groot.

Dit geeft aan dat een rijbereik van meer dan 1.000 kilometer pas indrukwekkend is als het gaat om een aanzienlijk kleinere en lichtere accu dan we nu kennen. Honda heeft daar overigens al wel een belofte over gedaan. De solid state-accu’s moeten 60 procent kleiner zijn en tot 40 procent goedkoper, al noemen ze niet in vergelijking met welke accu die percentages zijn.

