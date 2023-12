PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

In elke editie van het Autovisie Magazine lees je de rubriek Onze Garage, waarin we je bijpraten over onze duurtesters en privéauto’s. Ditmaal gaan we met de Volvo 940 sedan een kerstboom uitzoeken. Uiteraard doen we dat in stijl door hem op ons zelfgemaakte imperiaal te binden.