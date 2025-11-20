Deel dit: Share App Mail Tweet

FIOD houdt 5 personen aan om subsidiefraude aardbevingen Groningen: peperdure auto’s in beslag genomen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft deze week vijf personen aangehouden die verdacht worden van valsheid in geschrift en oplichting rondom subsidie voor aardbevingsschade in Groningen. De boeven hadden mooie auto’s als een Audi RS6 Avant, Ferrari Purosangue en Lamborghini Urus.

Het gaat om vier mannen van 26, 53, 54 en 54 jaar uit de gemeente Westerkwartier en een 53-jarige man uit Oud-Beijerland. Zij hebben ruim 300 subsidieaanvragen ingediend en vermoedelijk ten onrechte ongeveer 1 miljoen euro ontvangen.

Subsidiefraude aardbevingen Groningen

De mannen hebben meerdere panden en hebben mogelijk documenten vervalst om zo onterecht subsidie aan te vragen. Overigens zijn de in beslag genomen goederen meer waard dan 1 miljoen euro.

Het wagenpark

Zo zijn er naast 31 kilo illegaal vuurwerk ook zes auto’s in beslag genomen door de FIOD. De opvallendste is een Ferrari Purosangue, die in Nederland een vanafprijs heeft van zo’n 600.000 euro. Tel daar een Audi RS6 Avant, Lamborghini Urus, Lamborghini Huracán Spyder, Maserati Levante S en Maserati GranCabrio bij op en je hebt een nieuwwaarde die richting de twee miljoen euro gaat.

Audi RS 6. (Afbeelding: Audi) Ferrari Purosangue. (Afbeelding: Ferrari) Lamborghini Urus (Afbeelding: Lamborghini) Lamborghini Huracán Spyder. (Afbeelding: Lamborghini) Maserati Levante S. (Afbeelding: Maserati) Maserati GranCabrio. (Afbeelding: Maserati)

