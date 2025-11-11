Deel dit: Share App Mail Tweet

Vintage camper-occasion is spotgoedkoop en bijna belastingvrij

Wie geregeld over de occasionwebsites struint, kan zomaar stuiten op interessante koopjes. Denk aan deze spotgoedkope Volkswagen-camper. Vanwege zijn leeftijd is deze occasion bijna belastingvrij.

De maand december nadert, Sinterklaas is onderweg en buiten daalt de temperatuur. Het is een periode waarin we eerder aan wintersport denken dan aan een zomerse roadtrip. Toch is dit juist het perfecte moment om een camper te kopen: de prijzen liggen vaak een stuk lager dan vlak voor het hoogseizoen. Eerder vergeleek Autovisie al twee andere leuke campers in bovenstaande Occasion Battle-video.

Oude camper is bijna belastingvrij

Als basis voor deze camper dient een oude bestelbus van Volkswagen, de LT 28 om precies te zijn. Hij komt uit juli 1987. Over iets meer dan anderhalf mag deze occasion veertig kaarsjes uitblazen, waarna hij is vrijgesteld van de wegenbelasting. Let wel: dat geldt enkel voor auto’s tot dit bouwjaar!

(Afbeelding: Hoetink Automotive) (Afbeelding: Hoetink Automotive) (Afbeelding: Hoetink Automotive) (Afbeelding: Hoetink Automotive) (Afbeelding: Hoetink Automotive) (Afbeelding: Hoetink Automotive)

(Afbeelding: Hoetink Automotive) (Afbeelding: Hoetink Automotive) (Afbeelding: Hoetink Automotive) (Afbeelding: Hoetink Automotive) (Afbeelding: Hoetink Automotive) (Afbeelding: Hoetink Automotive)

In de advertentietekst lezen we overigens dat-ie vanaf dat moment ook apk-vrij is, maar dat klopt niet. Pas als deze Volkswagen vijftig jaar oud is, vervalt de apk-plicht. Tot die tijd hoeft deze camper slechts eens per twee jaar gekeurd te worden. Voorlopig hoef je je nog niet druk te maken over de keuring. De huidige apk geldt immers nog tot in juli 2026.

Inrichting

Het mag dan een oudje zijn, maar deze camper ziet er op het eerste oog niet eens zo verkeerd uit. De interieurindeling met kastjes, een keukentje en de bankjes is simpel maar strak. De verkopende partij schrijft dat de occasion is voorzien van een kookplaat, wasbak en een goedwerkende (maar tamelijk smerige) koelkast.

Anders dan veel andere campers, rijdt deze Volkswagen LT 28 niet op diesel. Het is een 2,4-liter zescilinder benzinemotor gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak die voor de aandrijving zorgt. Volgens de verkoper levert deze motor 110 pk. Hij zal bepaald niet zuinig zijn.

Prijs van de Volkswagen-occasion

Maar goed, in de aanschaf is deze occasion gelukkig erg betaalbaar. De vintage Volkswagen heeft iets meer dan 162.000 kilometer op de teller en staat nu te koop voor 7.940 euro. Wil je niet te veel betalen aan de pomp? Dan moet je voor deze betaalbare kampeerwagen van Volkswagen kiezen. Daarmee is tanken zo goedkoop dat je je suf lacht aan de pomp.