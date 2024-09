Deel dit: Share App Mail Tweet

Voyah opent met Courage aanval op Tesla Model Y

De Tesla Model Y is een van de meest succesvolle auto van het moment, maar stevige concurrentie is er inmiddels ook. Nu komt daar een nieuwe bij. Deze Voyah Courage is de nieuwe uitdager.

Voyah kan je al kennen van de Free. Hoewel dat model in Nederland al rondrijd, zie je ‘m eigenlijk nooit. Niet vreemd, want er zijn er simpelweg minder verkocht. Deze Courage moet daar verandering in brengen, al is het niet deze auto waar moederbedrijf Dongfeng verwacht het volume mee te draaien. Dat is de Box. Deze kleinere stadsauto moet de verkooptopper worden. Voyah kan gezien worden als het luxemerk van Dongfeng.

Voyah Courage

Kijken we naar het design van deze Voyah Courage dan weet deze auto zich op het eerste gezicht niet te onderscheiden van alle andere Chinese SUV’s. Met gesplitste koplampen en een doorlopende led-unit, is het weer typisch zo’n dertien-in-een-dozijnauto. Als we beter kijken zien we echter dat er een opvallende luchtdoorlaat op de ‘motorkap’ uitkomt.

De Voyah Courage komt in twee uitvoeringen naar Nederland. De instapper is een achterwielaandrijver met 293 pk en 420 Nm aan koppel. Dat is flink, maar dit moet je wel in relatie zien tot het gewicht. Hij weegt namelijk meer dan 2.500 kilogram. Dat is toch zo’n 600 kilogram meer dan een Tesla Model Y. Dit is mede te danken aan de 80 kWh LFP-batterij die in de bodem ligt. De vierwielaandrijver heeft hetzelfde accupakket en twee elektromotoren van 218 pk, samen goed voor 436 pk. Die AWD weegt zo’n 100 kg meer.

Opladen van het accupakket kan met maximaal 145 kW. 10 naar 80 procent duurt hierdoor een acceptabele 35 minuten. De achterwielaandrijver komt 470 kilometer ver op een acculading en de vierwielaandrijver 440 kilometer.

Voyah Courage goedkoper dan Tesla Model Y

De prijs van de Voyah Courage is vooralsnog onbekend. Het merk probeert de EV goedkoper te maken dan de Tesla Model Y.