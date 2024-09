Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen geeft uit protest geen antwoord op persconferentie FIA

Max Verstappen heeft uit protest tegen zijn taakstraf amper antwoord gegeven op vragen tijdens de persconferentie van autosportfederatie FIA na de kwalificatie bij de Grote Prijs van Singapore. “Het is iets met mijn stem”, merkte hij cynisch op. De drievoudige wereldkampioen stond de media wel te woord buiten het officiële persmoment.

De Nederlander kreeg zaterdag een taakstraf van de FIA voor ‘grof taalgebruik’ in de officiële persconferentie op donderdag. Verstappen bezigde toen het woord ‘fucked’ bij het antwoorden van vragen van journalisten. Hij had het over zijn matig presterende Red Bull in de vorige race in Bakoe.

“Waarom zou ik volledige antwoorden geven? Het is blijkbaar heel makkelijk om een boete of andere straf te krijgen als ik mijn mond opendoe”, vertelde Verstappen nadien aan de verzamelde media. “De FIA wil een voorbeeld stellen en ik neem het die stewards niet eens kwalijk, want zij moeten gewoon de regels van die gedragscode volgen. Maar het is natuurlijk belachelijk wat er is gebeurd. Ik heb niemand uitgescholden, alleen maar één ding over mijn auto gezegd. Dat lijkt me niet zo erg.”

Verstappen kreeg steun van de coureurs Lando Norris en Lewis Hamilton. Zij waren het allebei niet eens met de taakstraf. “Ik zou hem zeker niet uitvoeren”, zei zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

ANP