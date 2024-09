Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start vanaf plek twee en ziet kansen in Singapore

Max Verstappen start vanaf de tweede positie in de Grote Prijs van Singapore. Zijn grote concurrent Lando Norris staat voor hem op poleposition. De avondrace bij kunstlicht op het stratencircuit van Marina Bay is de achttiende grand prix van dit seizoen.

Verstappen is de leider in het kampioenschap van de Formule 1, maar hij heeft in de laatste zeven races geen overwinning meer geboekt. De drievoudige wereldkampioen heeft moeite met de grip en balans van zijn Red Bull. Zijn voorsprong op Norris is geslonken tot 59 punten.

Hij reed zaterdag in de kwalificatie voor de race in Singapore een onverwacht snelle ronde en was blij met zijn tweede plek. Norris vertrekt weliswaar van pole, maar de Brit van McLaren staat niet bekend als een goede starter. “Ik heb een goede uitgangspositie en een kans om een gooi naar de zege te doen”, vertelde hij op Formula1.com.

De race begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

ANP