Porsche is bezig met een opmerkelijke 6-taktmotor, zo werkt het

Elektromotoren zijn efficiënt en stil, maar kunnen doordat ze een stuk minder gecompliceerd zijn minder fascineren dan brandstofmotoren. Porsche vindt zelfs een twee- of viertaktmotor te eenvoudig en vraagt patent aan op een opmerkelijke zestaktmotor.

Inlaat, compressie, arbeid en uitlaat. Dat zijn de vier slagen van een brandstofmotor die we het vaakst in auto’s vinden. Jawel, viertakt. Wat kan hier aan toegevoegd worden? Zet je schrap, want in dit artikel gaan we de diepte in.

Zo werkt de zestaktmotor van Porsche

De zestaktmotor van Porsche heeft ook een Inlaat-, compressie-, arbeid- en uitlaatslag. De engineers van het Stuttgartse merk zeggen hier nog een compressie- en arbeidslag aan toe te kunnen voegen. Die slagen vinden plaats tussen de gebruikelijke arbeid- en uitlaatslag. De slagen van de motor gaan dus als volgt: inlaat, compressie, arbeid, compressie, arbeid en uitlaat. Tussen de arbeid- en tweede compressieslag worden uitlaatgassen vrijgelaten en nieuwe zuurstof de cilinder ingebracht. In principe is de motor twee keer een drietakt. Volg je het nog?

Het komt erop neer dat er per omwenteling van de krukas vaker een ontbranding is. Bij een viertakt wordt er per zes omwentelingen drie keer ontbrand en bij de zestakt vier keer. Onderstaande foto’s van Porsche maken het ongetwijfeld duidelijker.

Onbekend is nog wat het exacte voordeel is van de zestaktmotor van Porsche. Logischerwijs zorgt het voor een efficiëntere aandrijflijn.

Een nadeel heeft het sowieso: het is complex. Een belangrijk onderdeel van Porsches zestaktmotor is een krukas die in twee circkels draait. Hierdoor wisselt het middelpunt van de rotatie waardoor de compressie veranderd. Porsche heeft patent aangevraagd op de techniek. De vraag is echter of we dit ooit in een productieauto terug gaan zien.