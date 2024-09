Deel dit: Share App Mail Tweet

Camper van het jaar 2024: dit zijn de kandidaten

Van kleine busjes tot grote gevaartes, het aanbod campers is enorm. Ieder jaar kiest de jury van NKC en ANWB de camper van het jaar. Deze vier kandidaten zijn geselecteerd.

2 oktober wordt uiteindelijk de winnaar van de verkiezing bekendgemaakt. Deze kampeerwagens steken al met kop en schouders boven de rest uit.

1. Dreamer Cap land

Luxe en comfort, de Dreamer Cap Land is volgens de jury een van de beste in zijn segment. De camper met klapdak is gebouwd op de basis van een Ford Transit Custom en heeft een prijskaartje van minimaal 83.000 euro.

2. Malibu Genius 641 LE

Een andere buscamper die goed scoort bij de Camper van het jaar-verkiezing, is de Malibu Genius 641 LE. Hij wordt door de jury geroemd door zijn binnenruimte. Door een toilet en bank die weg te draaiend zijn en een opklapbare wastafel wordt veel van de 6,41 meter lange camper benut. Daarbij biedt hij bergruimte tot 1.400 liter.

De camper is in de basis een Mercedes Sprinter. Het prijskaartje bedraagt zo’n 140.000 euro.

3. Modulaire camper Van-Jorn

Van-Jorn biedt veel verschillende inbouwen voor allerlei soorten campers. Uniek is de uitschuifbare badkamer waardoor een simpele bus uitgerust wordt met een douche en toilet. Een volledig interieur is er vanaf 30.000 euro. Let wel, daar komt de prijs van de bus zelfs dus nog bij.

4. Dethleffs Globebus Performance

Performance in de naam van een camper? Tja, daar kan je wat van vinden. Deze Volkswagen Crafter is wel uitgerust met een sperdifferentieel en vierwielaandrijving. Er zijn sportauto’s die dat niet hebben.

Een achteras met luchtvering, versterkte vooras, grote offroadwielen en een bullbar zijn dan weer niet echt performance-onderdelen, maar wel functioneel voor een (offroad)camper. Daarbij ziet de 140.000 euro kostende Dethleffs er stoer uit. Wordt hij door zijn looks Camper van het jaar?