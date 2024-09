Deel dit: Share App Mail Tweet

Nio vindt manier om hoge importheffingen te omzeilen… via België

Europa bestraft Chinese autofabrikanten sinds kort met extra hoge importheffingen. Nio is op zoek naar een manier om daar onderuit te komen en heeft die waarschijnlijk gevonden. In België.

Chinese merken bedrijven oneerlijke concurrentie, zo vindt de Europese Commissie, omdat ze door steun van de Chinese overheid hun prijzen laag kunnen houden. Daarom betalen ze sinds kort een extra heffing bovenop het reeds bestaande importtarrief.

Importheffing voor Nio

In het geval van Nio komt er 21 procent bij de reeds geldende 10 procent. Op de auto’s die het merk uit China importeert, betaalt het dus een heffing van 31 procent. Daarom is het bedrijf naarstig op zoek naar een Europese productiefaciliteit.

Audi-fabriek in Vorst, België

En die lijkt het gevonden te hebben in België, waar Audi op zoek is naar een koper voor zijn fabriek in Vorst. Volgend jaar rollen daar de laatste Q8 E-Trons van de band, waarna sluiting dreigt en bijna 3000 medewerkers op straat staan.

Een delegatie van Nio heeft de Audi-fabriek in Vorst reeds bezocht, zo meldt De Tijd. Het Chinese bedrijf wil het hele complex overnemen en zou nu aan een bod werken, dat maandag bij de Volkswagen Group moet zijn ingediend.

Tegenvallende verkoopresultaten

Nio maakt uitstekende elektrische auto’s, met een innovatief batterijwisselsysteem, maar heeft in Europa nog weinig verkoopsucces. Ook in Nederland vallen de verkoopaantallen tegen, met in de eerste zeven maanden van 2024 slechts 178 registraties. Dat zijn er 80 meer dan vorig jaar.

Nio doet het in China uiteraard veel beter, maar dat werkt niet door in de financiële resultaten van het bedrijf. In 2023 draaide de fabrikant een omzet van 7,8 miljard euro, maar uiteindelijk bleef onder de streep een verlies van 756 miljoen dollar over.