Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen tweede in kwalificatie GP Singapore, pole voor Norris

Max Verstappen heeft zich in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Singapore in de Formule 1 goed hersteld van zijn matige trainingen. De leider in de WK-stand zette op het stratencircuit van Marina Bay de tweede tijd neer. Hij gaf 0,203 seconde toe op Lando Norris van McLaren. Zijn Britse concurrent in de titelstrijd veroverde met een tijd van 1.29,525 poleposition.

Lewis Hamilton noteerde in zijn Mercedes de derde tijd. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, haalde Q3 niet. Hij bleef in de tweede sessie steken met de dertiende tijd.

De kwalificatie lag in de derde en laatste sessie (Q3) lang stil na een crash van de Spanjaard Carlos Sainz, die in zijn Ferrari uit de bocht vloog en in de omheining knalde. Dat was dikke pech voor Verstappen, die op dat moment de snelste ronde reed, maar zijn tijd van de borden zag verdwijnen, omdat de dubbele gele waarschuwingsvlaggen al wapperden voordat hij over de finish reed.

‘Verrast’

Er bleef nog tijd genoeg over voor een herkansing en daarin reed de 26-jarige Nederlander een vloeiende ronde op de hobbelige en smalle baan. Hij kwam alleen niet aan de tijd van Norris, die het hele weekeinde al indruk had gemaakt met de beste tijden in de trainingen.

“Deze kwalificatie ging behoorlijk goed, het ging iedere sessie beter”, zei de drievoudig wereldkampioen in het flashinterview na afloop. “Ik ben eerlijk gezegd verrast met de tweede tijd en erg blij met een plek op de eerste startrij. Zeker als je kijkt naar hoe de trainingen op vrijdag gingen.”

Geen zege

Verstappen kende vrijdag vooral een moeizame tweede vrije training, waarin hij slechts tot de vijftiende tijd kwam. Hij klaagde toen over een gebrek aan grip. “De banden kunnen hier je ronde maken of breken, maar het ging in de kwalificatie behoorlijk goed. Singapore is een circuit waar van alles kan gebeuren, maar met deze startpositie heb ik zeker een kans.”

Verstappen heeft de laatste zeven grands prix geen zege kunnen boeken. Zijn voorsprong op Norris in het kampioenschap is daardoor geslonken tot 59 punten. De race in Singapore begint zondag om 14.00 uur. Het is een van de weinige races die Verstappen nog nooit heeft gewonnen.

ANP