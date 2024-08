Deel dit: Share App Mail Tweet

Te braaf? Het Volkwagen GTI Fanfest moet zijn draai nog vinden

Het befaamde GTI-Treffen aan de Oostenrijkse Wörthersee bestaat niet meer. Volkswagen heeft de organisatie overgenomen en het GTI Fanfest naar Wolfsburg gehaald. Wat heeft het merk ervan gebakken?

Al in 1982 werd het eerste GTI-Treffen aan de Wörthersee georganiseerd. Het begon klein, met minder dan honderd deelnemers.

GTI Fanfest opvolger van GTI-Treffen

Door de decennia heen groeide het GTI-Treffen uit tot het grootste evenement in zijn soort, met op het laatst bijna 200.000 bezoekers. Volkswagen besloot in 2006 om officieel sponsor te worden.

De grootschaligheid zorgde ook voor problemen. Begin jaren negentig al zorgen jonge Volkswagen-fans voor ongeregeldheden, waarna het GTI-Treffen drie jaar lang niet werd gehouden.

In de Oostenrijkse gemeente Maria Wörth werd al vóór de wereldwijde coronapandemie geklaagd over de enorme overlast die het GTI-Treffen veroorzaakte: illegale straatraces, burnouts, té luide uitlaten.

Eerste editie behoorlijk kleinschalig

De gemeente trok in 2023 de vergunning van het GTI-Treffen in. Volkswagen besloot daarop de organisatie over te nemen. Het resultaat is het GTI Fanfest in Wolfsburg.

Voor dit jaar verwachtte de organisatie zo’n 15.000 bezoekers. Een stuk minder dus dan jaarlijks naar het GTI-Treffen kwamen.

Maar goed, het GTI Fanfest moet groeien, natuurlijk. Dit was nog maar de eerste editie. Wat opviel? Dat het erg kleinschalig was en buitengewoon keurig, zonder wilde fratsen.

De Duitse politie anticipeerde overduidelijk op gedoe, dus stonden op de belangrijkste toegangswegen naar Wolfsburg controleposten, waar iedere GTI van de weg werd gehaald voor controle.

Dit jaar vijftig jaar Volkswagen Golf

Voor Volkswagen was het afgelopen GTI Fanfest natuurlijk een mooie gelegenheid om stil te staan bij vijftig jaar Golf. De populaire hatchback werd in 1974 geïntroduceerd. Twee jaar later kwam de GTI.

Recent heeft Volkswagen de gefacelifte versie van de Golf 8 gelanceerd, de 8,5.