Stoere Land Rover Defender-occasion met benzine-V8 voor prikkie

Het is misschien wel de stoerste occasion die je kunt kopen: een Land Rover Defender. Waar veel exemplaren met dieselmotor komen, ligt in deze tweedehands auto een benzine-V8 voorin. En dat voor een relatief gunstige prijs.

Hoewel Land Rover al tientallen jaren offroaders bouwde, leerden we de inmiddels iconische Defender-naam pas in 1990 kennen. Zo moest onderscheid ontstaan tussen de kort daarvoor geïntroduceerde Discovery en de originele offroader (voorheen aangeduid als 90 en 110). Deze Land Rover 90 uit 1986 durven we dus met terugwerkende kracht ook wel een Land Rover Defender te noemen.

Land Rover Defender-occasion als serieuze offroader

Zeker met zijn kortere wielbasis is deze 90-uitvoering een echte terreinbeul. Zijn stoere looks zijn dus niet enkel uiterlijk vertoon. De flinke terreinbanden, mud flaps en beschermplaat hebben allemaal een functie en helpen je samen met de differentieellock en low gearing-mogelijkheid om onherbergzaam gebied te doorkruisen. Voorop zien we nog een ledbar zitten, waardoor je zelfs in het donker van de gebaande paden kunt sturen.

Hoewel de koppelrijke diesels die je in veel Defenders vindt geen verkeerde keuze zijn in het terrein, denkt onze overheid daar anders over. De zelfontbranders zitten in het verdomhoekje en dus is voor particuliere rijders een benzinemodel vaak interessanter. Met een 3,9-liter V8 op benzine zit je met deze Land Rover Defender-occasion goed. De motor produceert een bescheiden 184 pk en 285 Nm koppel en stuurt dat via een automatische transmissie uiteraard naar alle vier wielen.

Prijs van de occasion

De tweedehands Land Rover heeft 251.000 kilometer op de teller en staat in het Noord-Brabantse Nuenen te koop voor 16.995 euro. Wie geregeld naar gebruikte Defenders kijkt, weet dat deze prijs meevalt. De reden is dat het stuur aan de rechterkant zit (net als bij dit model uit de Autovisie Garage). Het betreft dan ook een importmodel en niet elke occasionkoper zit daarop te wachten.

Volgens de verkoper is aantoonbaar voor meer dan 8.000 euro aan de auto versleuteld. Hij noemt daarbij een grote beurt en een opgefrist remsysteem, waarbij de remblokken, -schijven, -klauwen én -leidingen vervangen zijn. Verder zijn cardanas, wiellagers, stuurkogels, pakkingen, keerringen, motorolie, versnellingsbakolie, koplampen en reflectoren vernieuwd. Dat klinkt alsof er goed voor dit beestje gezorgd is. Wel sluit de verkoper af met: “Het voertuig wordt verkocht in staat zoals die verkeert, als zijnde project auto.”