De betrouwbaarste auto is nu een betaalbare occasion

Of een specifieke occasion betrouwbaar is, hangt van meer zaken af dan enkel bouwkwaliteit. Toch is het niet geheel irrelevant om te kijken naar de degelijkheid van een model voor je gaat proefrijden. Bij deze betaalbare Lexus NX hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken om degelijkheid. Het is een van de betrouwbaarste auto’s.

Er zijn tal van onderzoeken naar de betrouwbaarste auto’s. De Japanse merken scoren doorgaans goed. Veelal staat Lexus bovenaan het rijtje en dat komt mede door de NX.

Betrouwbaarheid Lexus NX

Wil je alles weten over de betrouwbaarheid van de Lexus NX? Eerder maakten we een uitgebreide koopwijzer.

Een van de betrouwbaarste auto’s als occasion

De enige aandrijflijn die in Nederland werd geleverd tot 2021 is de 300h. Het nieuwere model is ook als 350h en 450h+ leverbaar. De 2,5-liter viercilinder van de 300h is erg betrouwbaar. Samen met één of twee elektromotoren heeft de auto 197 pk aan boord. Ook de CVT-transmissie van de auto blijkt er betrouwbaar.

Het occasion-aanbod van de Lexus NX is in Nederland met 143 exemplaren best groot. Prijzen beginnen bij 19.900 euro en lopen op tot net geen 50.000 euro. Tenminste, als je voor het model van voor 2021 kiest. De tweede generatie Lexus NX is duurder, die auto is immers veel nieuwer. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Dries van de Elzen je alles over de nieuwe Japanner.

We vinden voor net geen 25 mille een Lexus NX bij een Toyota-dealer. De origineel Nederlandse auto komt uit 2016 en heeft net geen 220.000 kilometer ervaring. Dat is een best flinke kilometerstand, maar dat moet geen probleem zijn voor de betrouwbaarste auto. Overigens moet je bij aankoop van een occasion, ook als het een Lexus NX is, goed opletten. Het is verstandig om voor aankoop iemand met verstand van zaken naar de occasion te laten kijken. Zo voorkom je een miskoop.

(Afbeelding: Louwman) (Afbeelding: Louwman)