Festivaltent te min? Met deze 3 spotgoedkope campers ben je de koning op Lowlands

Lauw bier, in de rij staan voor een wc en slapen in een klam tentje. Bij een festival komen ook minder leuke kanten kijken. Een paar ergernissen kun je wegnemen door met je vrienden de tent gedag te zeggen en te kiezen voor een van deze spotgoedkope campers.

Op sommige festivals mag je met meer dan een tent op een veld staan en hoef je voor meer luxe dus niet altijd de onbetaalbare glamping of een huisje te boeken. Zo is er bij Lowlands een camping voor jouw camper, caravan of vouwwagen. Hier kun je het weekend van 16 augustus staan.

Drie spotgoedkope festival-campers

Waar moet een festival-camper aan voldoen? Allereerst moet hij rijden, je moet immers op de camping kunnen komen. Daarbij mag hij maximaal 3.000 euro kosten en moet hij meer ruimte bieden dan een Kei-kampeerwagen, je wil er immers met een paar man in slapen.

1. Bedford-camper

Met deze camper van Bedford maakt je in ieder geval de vintage-blits op Lowlands. De camper is inmiddels een wegenbelastingvrije oldtimer op LPG en dus spotgoedkoop om te rijden.

Ook de aanschafprijs van 2.900 euro is erg laag. Goede foto’s van het interieur ontbreken. Wellicht kun je de houten bankjes en kasten er beter uithalen voor het festival begint. Een paar matrassen erin en gaan!

2. Peugeot J5

Ben je helemaal fan van jaren 80-muziek? Dan is deze camper wat voor jou. Het design brengt je direct terug in de sferen van de walkman en rolschaatsen.

Het grote voordeel van deze camper is dat hij beschikt over een eigen wc en dat hij vrij groot is. De vraagprijs bedraagt 2.950 euro.

3. Fiat Ducato camper

Deze Fiat Ducato is perfect voor een festival. Waarom? Hij is helemaal gestript, geïsoleerd en afgetimmerd. Het hele interieur ontbreekt waardoor je er veel luchtbedden kan stallen.

De vraagprijs bedraagt 2.750 euro. Volgens de verkoper rijdt en schakelt de camper perfect.