Zuinige Japanner blijkt betaalbare en betrouwbare occasion

De vraag naar gebruikte hybrides explodeert! Naast grotere middenklassers, is juist voor particuliere automobilisten een compacte hybride lekker zuinig, handig en comfortabel. Voor hooguit twaalf mille komen we automatisch uit bij occasions van Japanse merken!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte, slimme hybride-occasion voor 12.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een compacte, slimme hybride voor maximaal 12.000 euro. Vind je de Toyota Yaris niets? Bekijk dan de occasion van afgelopen dinsdag of donderdag.

Toyota Yaris (2011 – 2017)

In deze klasse is de Toyota Yaris de meest voor de hand liggende keuze. Dat komt omdat Toyota de pionier is in hybridetechniek en de Yaris is van ons drietal de meest verkochte. Zodoende is er ook een behoorlijk occasionaanbod. Het interieur is redelijk ruim, de hoekige uitsnede van de achterportieren zorgt voor een gemakkelijke instap. De voorstoelen zijn wat slapjes, wat op lange ritten minder comfortabel is. De bagageruimte is met 286 liter de kleinste van ons trio.

(Afbeelding: Toyota) (Afbeelding: Toyota)

De besturing voelt nogal doods aan, maar de Yaris is wel lekker wendbaar. De hybride-occasion rijdt moeiteloos 1 op 20. Voor dit budget zouden we kiezen voor de rode ‘Comfort’ (2014, 96.000 km) voor 11.999 euro bij de Toyota-dealer in Beneden-Leeuwen.

Hier moet je op letten bij de occasion

De versies van deze Yaris met automaat hebben een veiligheidsvoorziening die je niet verwacht. Als de remlichten niet werken, gaat de pook niet uit de ‘P’. Een lege accu heeft hetzelfde effect. Als de startknop niet lijkt te werken, druk dan de sleutel er tegenaan. Oorzaak is waarschijnlijk het batterijtje van de sleutel. Een te lage spanning in de hybride-accu zorgt er ook voor dat de auto niet start. Dat is ter plekke met een simpel trucje op te lossen. Ze zijn zelden nodig, maar àls dat het geval is, zijn Toyota-onderdelen flink aan de prijs.

De occasion van deze week

Bestseller Yaris is geen foute keuze. De Honda is wat speelser en heeft ook tegenover de Yaris een paar sterke eigenschappen. Heel nuchter alles afwegend kiezen we toch lekker voor de Suzuki Baleno, mede vanwege zijn ruimte, bescheiden verbruik en laag gewicht.