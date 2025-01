Deel dit: Share App Mail Tweet

Frans heeft een zeldzame Nissan 4×4 die je nooit in Nederland ziet

Frans Peters heeft weinig met auto’s in het algemeen, maar heeft door zijn vele reizen een zwak voor 4×4. Hij ging op zoek naar een licht en betaalbaar model daarmee.

Een vriend van mij woont in Afrika. Daar gaan we regelmatig naar toe voor een vakantie. En daar heb je niet veel verharde wegen. We rijden dan zo’n 2.500, 3.000 kilometer. Zuid-Afrika, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, allemaal in een Land Rover 110. Ik achter het stuur, mijn vrouw navigeert. We rijden daar dus altijd een 4×4, vroeger ook wel Lada Niva’s, een Nissan Patrol of een Toyota Landcruiser.

Altijd al een 4×4 willen hebben

En ik heb altijd het gevoel gehad: die zou ik in Nederland ook wel willen hebben. Maar ja, ze zijn zwaar, dus op zo’n auto zit hier in Nederland een wegenbelasting van heb ik jou daar. Ik heb wel eens gezocht, maar het is er mede door de hoge kosten nooit van gekomen.

Ik begon me af te vragen wat nou echt een lichte 4×4 was, en wat die dan zou kosten. Ik ben online gaan zoeken naar lichte en vierwielaangedreven auto’s en kwam al vrij snel deze Nissan tegen. Nog geen 1.200 kilo, dát was interessant!

Een Nissan Rasheen

Een Nissan Rasheen, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vond hem meteen geweldig toen ik de foto’s zag. Het leek wel een Hummer met die grille, die uitstraling en het reservewiel achterop die stang. We zeiden tegen elkaar: ‘We hebben ons hele leven hard gewerkt. Deze auto is helemaal niet zo duur. Laten we gaan kijken.’ Zoals hij nu hier staat, stond hij ook in Japan.

Dus met een piepklein deukje rechtsvoor, de Japanse stickers hier en daar en de stickertjes aan de binnenkant van de achterruiten van de kinderen die er in Japan in hebben gezeten.

(Afbeelding: Arno Lingerak)

(Afbeelding: Arno Lingerak)

Eenmaal thuis hebben we wat kleine dingen in orde gemaakt, daarna hebben we er een jaar probleemloos in gereden. Verzekeren was in eerste instantie nog wel een uitdaging: ‘Nissan Rasheen? Die kennen we niet!’, kregen we verschillende keren te horen. Uiteindelijk kregen we een tip van de verkoper en was het vlot geregeld.

Het is onze dagelijkse auto, hij wordt ook wel voor het werk in ons café gebruikt, maar we zijn er wel erg voorzichtig mee, we gaan er netjes mee om. In onze vorige auto werden wel eens 36 kratten bier vervoerd of 8 vaten, dat maakte niet uit, want dat was ‘maar’ een Ford Focus. Hier hebben wel eens zes kratten in gestaan, maar verder gaan we niet, hier zijn we echt voorzichtiger mee. En op maandag, als het café gesloten is, gaan we wel uit toeren, lekker binnendoor rijden. Dat vinden we heerlijk. Ook wel op onverharde paden hier in de buurt.

(Afbeelding: Arno Lingerak)

(Afbeelding: Arno Lingerak)

Je kan gewoon goed meekomen met het overige verkeer en door het lage gewicht trek je ook redelijk vlot op. Het rechtse stuur is geen probleem, ik heb veel in Engeland gereden en in Afrika, dus dat ben ik wel gewend. Ik moet alleen elke keer een paar dagen wennen aan de plek van de ruitenwisser en richtingaanwijzer als ik weer in Afrika ben of net terug. Je zit op de plek op de weg van een fietser en daar pas je je op aan. Het is lastiger voor passagiers: die zijn het niet gewend de tegenliggers zo snel langs te zien komen.

Drie jaar gereden met de Nissan Rasheen 4×4

We hebben nu hem drie jaar en hopen er nog jaren plezier van te hebben. Gewoon als bijzondere dagelijkse auto, het is zo ontzettend leuk om erin te rijden!