Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoeveel wegenbelasting je dit jaar meer betaalt per provincie

In 2025 is de wegenbelasting op auto’s op veel plekken hoger dan in 2024. Hoeveel en of je meer MRB gaat betalen, hangt af van je provincie.

Eerder keken we al naar hoeveel meer aan wegenbelasting betaald moet worden voor EV’s en hybrides. In dit artikel gaan we in op brandstofauto’s.

Wegenbelasting gaat stijgen in veel provincies

De wegenbelasting voor auto’s bestaat uit een deel belasting voor het rijk en provinciale opcenten, een bedrag dat de provincie zelf mag bepalen en heffen. Ieder jaar wordt bepaald hoeveel de opcenten maximaal mogen zijn. Dat maximale tarief steeg in 2025 van 138,3 naar 147,1 procent.

Provincie Percentage opcenten 2024 Percentage opcenten 2025 Drenthe 92.0 92.0 Gelderland 97.9 101.2 Groningen 95.7 95.7 Friesland 87.0 89.6 Limburg 83.1 85.8 Noord-Brabant 82.8 84.9 Zeeland 84.4 84.4 Utrecht 81.9 84.2 Flevoland 83.0 83.9 Overijssel 82.2 82.2 Noord-Holland 77.4 77.4 Zuid-Holland 98.7 101.5

Dit maximale tarief wordt nergens aangehouden, maar er zijn wel prijsverschillen binnen provincies. Zo stijgt de wegenbelasting in Drenthe, Overijssel en Noord-Holland niet, maar ga je in Gelderland 3,37 procent meer betalen voor je auto. Deze stijgingen gelden voor alle brandstofauto’s. Rijd je dus op benzine, diesel, LPG, CNG of LNG, dan ga je meer betalen.

Wat betekent dit concreet voor de wegenbelasting die je betaalt?

Stel je betaalt nu 150 euro per kwartaal voor je relatief lichte auto en je woont in Gelderland. Dan ga je meer dan 3,37 procent meer betalen. Dit komt doordat het basisbedrag van je wegenbelasting eerst een inflatiecorrectie van 1,2 procent krijgt. Dit betekent dat je vanaf nu 157 euro per kwartaal betaalt.