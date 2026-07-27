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Deze occasion wil je: waan je Colin McRae in deze pretraket met vierwielaandrijving

De Subaru Impreza GT Turbo 555 is een bonafide rallyheld voor de openbare weg. Hij stamt uit de jaren negentig, maar weet als occasion liefhebbers nog altijd moeiteloos enthousiast te maken.

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Een compacte sedan, een geblazen boxermotor en permanente vierwielaandrijving vormden de basis van deze occasion. De speciale uitvoering waarmee Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst in de video hierboven rijdt, verwijst naar de beroemde blauw-gele rallyauto’s waarmee Subaru en coureur Colin McRae successen boekte in het Wereldkampioenschap Rally. Juist die link met de autosport maakt de GT Turbo 555 vandaag de dag extra geliefd.

Rallyheld met kenteken

Onder de motorkap van de occasion ligt een 2,0-liter viercilinder boxermotor met turbo. In 1997 leverde hij 211 pk en zorgde samen met de vierwielaandrijving voor indrukwekkend veel grip. De sprint naar 100 km/h duurde daardoor 6,4 seconden en de topsnelheid lag op 230 km/h. Onder in het toerenbereik rijdt de Subaru Impreza GT Turbo 555 relatief rustig, maar zodra de turbo op druk komt, schiet de auto er enthousiast vandoor.

Ook geeft de Subaru Impreza GT Turbo 555 zijn bestuurder een bijzonder directe rijervaring. De directe besturing, het lage zwaartepunt van de boxermotor en de permanente vierwielaandrijving zorgen voor veel vertrouwen, zeker op nat wegdek of bochtige wegen. Daardoor voelt deze occasion ook vandaag de dag nog verrassend levendig en sportief aan.

Aandachtspunten van deze occasion

De Subaru Impreza GT Turbo 555 is een absolute cultklassieker, maar ook ruim 25 jaar oud. Daarnaast zijn ze vaak zwaar belast, dus vereist de aanschaf van een occasion extreme zorgvuldigheid. Veel exemplaren zijn circuitauto’s geweest, zwaar gemodificeerd of hebben schade gehad. Controleer vooral op roest bij de achterste wielkasten, dorpels, veertorens achterin en rondom de voorruit. Vraag daarnaast naar de onderhoudsgeschiedenis. Het motorblok is bij goed onderhoud erg sterk, maar reageert zeer gevoelig op verwaarlozing of verkeerde tuning. Let er verder op hoe de versnellingsbak schakelt, want de transmissie wordt doorgaans als het zwakste punt van de aandrijving gezien.

Hoeveel kost een Subaru Impreza GT Turbo 555?

Wie op zoek gaat naar een nette Subaru Impreza GT Turbo 555 ontdekt al snel dat de prijzen flink zijn gestegen en occasions extreem zeldzaam zijn. Jaren geleden waren deze Subaru’s nog relatief betaalbaar, maar de populariteit onder verzamelaars heeft daar verandering in gebracht. Er staat één occasion te koop, met een prijskaartje van 30.950 euro. Dit blauwe exemplaar uit 1998 wordt aangeboden in het Zuid-Hollandse Nieuwveen en heeft 118.079 kilometer op de teller.