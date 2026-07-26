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Audi RS 6 vs. Jaguar XFR-S: dit is de ultieme powerstation met een topsnelheid van 250+ km/h

Met zijn ‘Good to be bad’-reclamecampagne positioneerde Jaguar zich in 2014 als boevenmerk. Toch is er in deze occasionvergelijking tussen de XFR-S Sportbrake en Audi RS 6 Avant maar één die echt een link met de onderwereld heeft.

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Negatieve aandacht is ook aandacht. Daarom kwam het Jaguar niet slecht uit dat zijn ‘Good to be Bad’-campagne in 2014 werd verbannen van YouTube door de Britse Advertising Standards Authority (ASA). De steen des aanstoots was een video, ‘The Art of Villainy’ genaamd, waarin Loki-ster Tom Hiddleston uitlegt hoe je een slechterik moet spelen en waarom Engelse acteurs daar zo goed in zijn. Hij trapt vervolgens een F-type Coupé op zijn staart en schiet er met rokende banden vandoor. Jaguar zou daarmee onverantwoord rijgedrag stimuleren, dus kreeg het merk van de ASA een tik op de vingers.

Jaguar XFR-S is te opvallend voor een bankroof

Dat in het reclamefilmpje een speelse link wordt gelegd met de onderwereld, vond de organisatie kennelijk wel grappig. En waarom ook niet? Jaguar leunt al decennialang met zichtbaar plezier op zijn schelmen reputatie; een imago waarvoor de fabrikant zelf helemaal niets heeft hoeven doen. Het werd Jaguar aangereikt. Niet door een reclameman of pr-functionaris, maar door een crimineel. Roy ‘The Weasel’ James was een zilversmid en Formule 2-coureur, die in 1963 de vluchtauto bestuurde bij de Great Train Robbery.

Hij had een uitgesproken voorkeur voor de Jaguar Mk I en Mk II, omdat hij daarmee de politie in hun slome Fords en Hillmans met gemak kon voorblijven, en zou zelfs de 3.4 Litre van Formule 1-kampioen Mike Hawthorn hebben gestolen. We zijn benieuwd wat James (die in 1997 op 61-jarige leeftijd overleed) van de XFR-S Sportbrake zou hebben gevonden.

Te opvallend voor een bankroof, waarschijnlijk, met zijn grote, lichtmetalen 20- inch wielen, in het oog springende lak, extra roosters op de motorkap en vier uitlaatpijpen, waaruit zo’n onaards gebulder opstijgt, dat het in een politiehelikopter luid en duidelijk te horen moet zijn.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Toch zien we omstanders niet afkeurend het hoofd schudden als de XFR-S langs komt razen. Een reactie die de Audi RS 6 Avant soms wél bij mensen oproept. Misschien had Jeremy Clarkson gelijk en gunt het publiek een Jaguar-rijder inderdaad meer. “Je kunt bij iemand thuis komen logeren, al zijn waardevolle spullen meenemen en niemand vindt het erg”, zei de presentator ooit. “Waarom niet? Omdat je een ‘Jaaggg’ rijdt.” Let daarbij goed op zijn uitspraak.

Want voor het maximale effect moet je laag in je stem gaan zitten, je ogen een beetje dichtknijpen, met één wenkbrauw licht opgetrokken, en vervolgens je onderkaak verder uitstrekken dan je normaal zou doen: ‘Jaaggg’. Mocht je voor de variatie met een andere auto willen oefenen, dan kan dat. ‘Triumph Staaggg’ werkt volgens hetzelfde principe.

De Audi RS 6 heeft meer vermogen

De Audi RS 6 Avant kijkt er vast geamuseerd naar. Hij is nog krachtiger dan de Jaguar, maar heeft geen enkele moeite om zijn 560 pk en 700 Nm aan de grond te krijgen. Met zijn vierwielaandrijving en adaptieve luchtvering maakt hij van heetgebakerd rijden een koud kunstje. Daarom begrijpen we best dat-ie zo geliefd is bij de moderne Roy ‘The Weasel’ James’en van deze wereld: ploffende ramkrakers en rammende plofkrakers, die er na een klus zo snel mogelijk met de buit vandoor moeten.

Maar laten we de RS 6 met open vizier tegemoet treden, zijn ietwat twijfelachtige imago opzijzetten en ons concentreren op zijn kwaliteiten. In de juiste configuratie – dus niet zwart met zwarte wielen – is de stationwagon bijvoorbeeld een aangename verschijning.

Hij oogt minder agressief dan zijn voorganger en zijn opvolger, maar maakt toch indruk. Zeker naast de Jaguar, die zijn prestatiepotentieel minder hard van de daken schreeuwt. Zo is de Audi onmiskenbaar verbreed, heeft-ie een front waar je ‘überholprestige’ tegen zegt en laten zijn ovale eindpijpen er bij medeweggebruikers geen twijfel over bestaan wat hen net met 250 km/h ingehaald heeft.

Want ja, terwijl de XFR-S vrijuit naar 300 km/h mag, is de RS 6 begrensd. Al is dat stukje software er eenvoudig af te halen. Sommige auto’s lopen zelfs af fabriek harder: 280 of 305 km/h, afhankelijk van hoeveel de eerste eigenaar heeft bijbetaald.