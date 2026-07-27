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Je kunt nu al strafpunten krijgen op je rijbewijs: dan moet je het inleveren

In Nederland kennen we hoge bekeuringen voor relatief milde verkeersovertredingen en staan er veel trajectcontroles en flitsers. Strafpunten op je rijbewijs krijg je alleen minder snel dan bijvoorbeeld in Duitsland. Toch bestaan er in ons land al puntensystemen.

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Vorige week maakten politie en justitie bekend dat ze werken aan een nieuw strafpuntensysteem voor bestuurders die stelselmatig de fout ingaan. Hoewel dat voor velen nieuw zal klinken, kunnen automobilisten nu ook al strafpunten krijgen. Het nieuwe systeem staat daar overigens los van en is vooral bedoeld om veelplegers in beeld te brengen en gerichter aan te pakken.

Beginnend bestuurder

Als beginnend bestuurder kun je al vrij snel een strafpunt op je rijbewijs krijgen. Word je door de politie staande gehouden en later veroordeeld omdat je op de snelweg meer dan 40 km/h te hard reed of op een andere weg meer dan 30 km/h te hard, dan krijg je één strafpunt. Dat geldt ook voor bumperkleven bij meer dan 80 km/h, het veroorzaken van gevaar of hinder en bepaalde ongevallen met schade, letsel of een dodelijke afloop.

Bij twee strafpunten moet je je rijbewijs inleveren. De politie meldt je vervolgens aan bij het CBR, dat je rijvaardigheid onderzoekt. Blijkt daaruit dat je niet meer veilig genoeg rijdt, dan kun je je rijbewijs definitief kwijtraken en moet je opnieuw examen doen.

Ook ervaren bestuurders kunnen strafpunten krijgen

Ook ervaren bestuurders kunnen een strafpunt krijgen. Na een definitieve veroordeling voor rijden onder invloed van alcohol of drugs volgt een registratie, die ook wel een strafpunt wordt genoemd. Hetzelfde geldt wanneer je weigert mee te werken aan een ademanalyse of bloedonderzoek.

Word je binnen vijf jaar opnieuw veroordeeld, dan kan je rijbewijs automatisch ongeldig worden. Bij alcohol moet het alcoholgehalte tijdens de tweede overtreding meer dan 1,3 promille bedragen. Ligt het lager, dan geldt die overtreding als een nieuw eerste strafpunt en begint opnieuw een periode van vijf jaar.

Naast deze bestaande regels komt er dus een aparte registratie voor veelplegers. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel, krijgt volgens het plan één punt. Ernstige overtredingen en verkeersmisdrijven leveren twee of drie punten op. Bij zes punten binnen één jaar komt een bestuurder op een lijst met veelplegers. Dat betekent niet dat het rijbewijs dan automatisch wordt ingenomen: politie en justitie werken nog uit hoe deze groep precies wordt aangepakt. De nieuwe aanpak moet in het najaar gereed zijn.