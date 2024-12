Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota Mirai op waterstof kost fractie van nieuwprijs als occasion

Niet alleen elektrische occasions zijn veel betaalbaarder geworden, ook de tweedehandsmarkt voor auto’s op waterstof is veranderd. Zo koop je nu een twee jaar oude Toyota Mirai voor een fractie van de nieuwprijs.

Er staan momenteel op Gaspedaal.nl 88 occasions met een waterstofaandrijflijn te koop. Voor iets meer dan 10.000 euro heb je al een Hyundai ix35 en voor 15 mille al een Hyundai Nexo of eerste generatie Toyota Mirai.

Fractie van nieuwprijs als occasion

Ook een tweede generatie Toyota Mirai is inmiddels betaalbaar. De goedkoopste heeft een vraagprijs van 26.350 euro, heeft 97.094 kilometer op de teller staan en komt uit 2022.

Met een catalogusprijs van net geen 70.000 euro heeft de auto op waterstof flink afgeschreven. Voor iets meer dan 26 mille krijg je nu een grote, moderne achterwielaangedreven sedan die tot 182 pk en 300 Nm aan koppel levert.

Waterstof in de Toyota Mirai

Deze elektromotor haalt zijn energie deels uit een accu en deels direct uit de brandstofcel. In deze brandstofcel wordt waterstof uit de tank samengebracht met zuurstof. Dit levert elektriciteit en waterdamp op. Dat laatste verdwijnt via de uitlaatpijp naar buiten.

De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack)

De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack) De gevonden occasion. (Afbeelding: AutoTrack)

De techniek blijkt duurzaam, maar als zo’n brandstofcel kapot gaat zijn de reparatierekeningen fors. Dit soort horrorverhalen komen bij de Hyundai ix35 vaker voor.

Kosten voor een tank waterstof

De actieradius van de Toyota Mirai bedraagt 650 kilometer. Je zou dan 5,6 kilogram aan waterstof verbruikt hebben. Waterstof kost in Nederland rond de 20 euro per kilogram. Dit betekent dat je voor een volle tank ongeveer 112 euro kwijt bent.

Echt goedkoop is op waterstof rijden dus (nog) niet. Dat is ongetwijfeld een van de redenen waarom de prijs van occasions meevalt.

Waterstof in Nederland

Momenteel zijn er 14 waterstofstations in Nederland operationeel. In onderstaande tabel zie je waar jouw Toyota Mirai vol te tanken is met waterstof.