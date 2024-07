Deel dit: Share App Mail Tweet

Er staan 81 waterstof-occasions te koop, dit is de goedkoopste

Op zoek naar een occasion die geen fossiele brandstof slurpt, maar ook niet batterij-elektrisch is? Dan biedt een auto op waterstof uitkomst. Een gebruikte auto die op waterstof rijdt, blijkt inmiddels vrij betaalbaar.

Hoewel sommigen er heilig in geloven, hebben waterstofauto’s zich vooralsnog niet bewezen als vervanger van de traditionele brandstofauto’s. De laatste jaren bewegen autofabrikanten zich op aandringen van overheden in de richting batterij-elektrische auto’s.

Beperkt aanbod tweedehands waterstofauto’s

Er zijn maar weinig merken serieus bezig met auto’s op waterstof. Toyota heeft al jaren de Mirai in de etalage staan en van Hyundai kennen we de Nexo en ix35 FCEV. Ook zijn de Zuid-Koreanen bezig met deze waterstof-supercar. Dat minimale aandacht voor waterstofauto’s zie je terug in de occasioncijfers. Terwijl er momenteel ruim 30.000 elektrische auto’s worden aangeboden op verkoopsite Gaspedaal.nl, vinden we slechts 81 waterstofauto’s.

Goedkoopste occasion op waterstof

Evengoed koop je een gebruikte waterstofauto al voor niet al te veel geld. De goedkoopste modellen koop je al voor minder dan 15.000 euro. Het gaat dan om de Hyundai ix35 FCEV, dat laatste staat voor Fuel Cell Electric Vehicle. De waterstof wordt aan boord omgezet in elektriciteit en de occasion rijdt dan ook als een EV. De goedkoopste is dit exemplaar uit 2014 met 87.000 kilometer op de klok. Het is wel te hopen dat de fuel cell heel blijft, want er gaan horrorverhalen rond van torenhoge reparatiekosten bij een defecte fuel cell.

Wat krijg je daarvoor? Een SUV met een elektromotor op de vooras. Deze motor levert 136 pk en 300 Nm koppel. De 0 tot 100-sprinttijd bedraagt een bescheiden 12,5 seconden en ook de topsnelheid van 160 km/h is niet om over naar huis te schrijven. Met een volle tank waterstof kom je op papier een kleine 600 kilometer ver.

Nadelen van waterstofauto’s

Hoewel het concept van een auto die niets anders dan puur water uitstoot interessant klinkt, kennen waterstofauto’s wel enkele nadelen. Dit met name door het uitblijven van de grote doorbraak. Zo zijn er weinig tankstations. Voor bedrijven is het oninteressant om waterstoftankstations te bouwen als er maar zo weinig auto’s op waterstof rondrijden, en voor automobilisten zijn waterstofauto’s oninteressant doordat er maar zo weinig waterstoftankstations zijn. Het is een beetje het kip-of-het-ei-verhaal.

Als je dan toch een waterstofstation vindt, dan zul je flink moeten lappen. Autovisie ondervond recent zelf hoe duur het is om waterstof te tanken. Dit deden we tijdens een uitgebreide test met een batterij-elektrische auto, een waterstofauto, een plug-in hybride en een EV met batterijwisseltechniek. We keken hierbij naast kosten ook naar duurzaamheid en naar efficiëntie.