Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen ID.Buzz LWB is 25 centimeter langere zevenzitter

Als bedrijf wil je opvallen, een Volkswagen ID.Buzz is daarvoor ideaal. Hij is groot, heeft een opvallend uiterlijk en het laat ook nog zien dat je als bedrijf groene intenties hebt. De nieuwe LWB wordt ook interessant voor taxi-bedrijven.

Als taxibedrijf was de ID.buzz nog geen handige investering. De personenversie werd met slechts vijf of zes zitplaatsen geleverd.

Volkswagen ID.Buzz LWB met zeven zitplaatsen

Wil je zeven personen vervoeren, dan kan je nu bij Volkswagen aankloppen voor de LWB-versie van de ID.buzz. Dit model heeft een 25 centimeter langere wielbasis waardoor je logischerwijs meer ruimte hebt. De cargo wordt overigens niet als LWB geleverd. De LWB heeft in tegenstelling tot de normale ID.Buzz ook ramen in de schuifdeuren die te openen zijn.

Volkswagen gebruikt de introductie van de ID.Buzz LWB direct om een modeljaarupdate door te voeren. Het 77 kWh-accupakket en de 204 pk elektromotor worden niet meer geleverd. Deze aandrijflijn wordt vervangen door een 286 pk elektromotor en een 79 kWh batterij. De LWB heeft altijd de grotere 86 kWh-accu.

Of de wielbasis nu groot of klein is, je kan altijd een GTX-versie van de bus bestellen. We reden eerder al met de snelste uitvoering.

Prijzen ID.Buzz LWB

Volkswagen laat nog niet weten wat de Volkswagen ID.Buzz exact kost. Naar schatting wordt de verlengde versie zo’n 2.000 euro dan de instapper. Dit betekent dat je zo’n 66.000 euro voor de LWB kwijt bent.

Wil je op de hoogte blijven van de definitieve prijzen van de Volkswagen ID.Buzz LWB? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.