Covermodel: Fulvia Berlina, laatste échte Lancia

Iedere zichzelf respecterende autoliefhebber kan zich zó een Lancia Fulvia Coupé voor de geest halen. Maar wie heeft er nog een helder beeld van de Fulvia Berlina? In tegenstelling tot in het moederland heeft die eigenwijze sedan bij ons weinig potten kunnen breken, wat vooral te wijten is aan zijn hoge prijs. Jammer, want het is een schoolvoorbeeld van goede packaging dankzij slimme techniek.

Je ziet het er alleen niet aan af. De opvolger van de succesvolle Lancia Appia verschijnt in 1963 en gooit het technisch over een heel andere boeg. Veel van het ontwikkelingswerk voor de grotere Lancia Flavia (geïntroduceerd in 1960) wordt hergebruikt voor de Fulvia. Deze is net als zijn grote broer voorwielaangedreven, waarbij de hele aandrijflijn op een separaat subframe is gemonteerd. Ook de dwarsgeplaatste bladveerconstructie vóór, starre achteras en schijfremmen rondom komen overeen; zelfs de spoorbreedtes zijn gelijk. H

Verschil Lancia Flavia en Fulvia onder de motorkap

et grootste verschil zit onder de motorkap. Waar de Flavia wordt aangedreven door een viercilinder boxer, heeft de Fulvia een kleine V4, die onder een hoek van 45 graden ligt. Het blokje levert 58 pk, in die tijd niet slecht voor een 1,1-liter. Alleen heeft de Fulvia nogal wat spek op de botten en weegt hij maar liefst 1.030 kilo. Daardoor voelt hij wat log aan, waarbij de indirecte besturing niet helpt. Algauw wordt de roep om meer vermogen beantwoord: dankzij dubbele carburateurs stijgt het vermogen naar 71 pk. De sportieve GT krijgt de 80 pk sterke 1.2 uit de coupé.

Nog meer vermogen stuit op de constructieve limieten van de V4. Daarom wordt in 1968 de hele motor herzien en meet vanaf dan 1,3 liter. De Lancia Fulvia GTE met 87 pk is de eerste Berlina die hem krijgt. Voor 1969 krijgt de Fulvia een make-over, waarbij het hele koetswerk wordt aangepakt. De wielbasis groeit twee centimeter en een hogere daklijn en nieuwe achterzijde verbeteren de proporties aanzienlijk. Genoeg wijzigingen voor het predicaat ‘Nuova’. Vanbinnen zien we een nieuw dashboard, de standaardmotor is voortaan de 1.3 uit de GTE.

Ondertussen staan de Lancia-financiën er weinig florissant voor door een eerder F1-avontuur en een wildgroei aan modelvarianten. Datzelfde jaar nog gaat het merk failliet, waarna Fiat het overneemt. Voor de Fulvia is dit niet per se slecht nieuws. In 1970 gaat het model weer op de schop, nu vooral technisch. Een vijfbak is voortaan standaard, wat het karakter van de auto een stuk levendiger maakt. Dit merkt ook de consument; de verkopen trekken de laatste twee productiejaren zowaar weer wat aan. In 1972 neemt de Beta, de eerste Lancia onder Fiat-beheer, het stokje over. De animo voor de coupé is echter nog zo groot dat die tot 1976 blijft.

Aanbod en prijzen

De Lancia Fulvia Berlina heeft het met meer dan 192.000 gebouwde exemplaren in negen jaar helemaal niet slecht gedaan, zeker gezien de stevige aanschafprijzen.

Tussen alle coupés, die inmiddels voor veel geld van eigenaar verwisselen, vinden we online nog verbazend veel Berlina’s, waaronder een mooi drietal in ons land. Heel toepasselijk in rood, wit en blauw, alle tussen de 11 en 12 mille. Over de grens variëren de prijzen tussen een 4.000 euro voor een opknapper tot een mille of 16 voor een vroeg exemplaar in topstaat.