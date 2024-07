Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Mazda MX-5 ND kost minder dan Dacia Spring

De Mazda MX-5 is klein maar fijn en niet al te duur. Als occasion pik je zelfs de huidige generatie van de compacte roadster voor minder geld op dan een simpele Dacia Spring, de goedkoopste nieuwe auto van ons land. Keuze gauw gemaakt, toch?

De Mazda MX-5 verscheen in 1989 op de markt. Die eerste generatie, het NA-model, is met zijn guitige design, lage gewicht en iconische klapkoplampen uitgegroeid tot publiekslieveling.

Mazda MX-5 als populaire roadster

Na deze generatie verdwenen de pop-up headlights, maar in de kern bleef de auto hetzelfde: laag gewicht, lage prijs, achterwielaandrijving en niet al te veel vermogen, maar wel heel veel stuurplezier. Dankzij die formule groeide de MX-5 uit tot de bestverkochte open tweezitter ter wereld.

Sinds 2015 staat de huidige Mazda MX-5 ND-generatie in de showroom. Nieuw koop je het model vanaf 43.290 euro. Daarvoor krijg je een 132 pk sterke 1,5-liter viercilinder gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Een 2,0-liter viercilinder met 184 pk en een sperdifferentieel is ook te krijgen, maar daarvoor moet je minstens 52.440 euro betalen.

Goedkoopste Mazda MX-5 ND-occasion van Nederland

Omdat de huidige MX-5 al zo’n negen jaar op de markt is, vind je ze inmiddels ook voor veel minder geld als occasion. De goedkoopste tweedehands Mazda MX-5 van de ND-generatie die we op verkoopsite Gaspedaal.nl tegenkomen is dit witte exemplaar. Het model komt uit 2015 en heeft sindsdien een kleine 145.000 kilometer gereden. Iemand heeft dus flink genoten van zijn roadster en zo hoort het.

(Afbeelding: Autowereld / Herwers Tiel) (Afbeelding: Autowereld / Herwers Tiel)

Het betreft een Mazda MX-5 SkyActiv-G 131 TS-uitvoering met 131 pk en 150 Nm koppel. Dat is niet bijzonder veel, maar vergeet niet dat deze roadster slechts 950 kilogram weegt. De 0 tot 100-sprint duurt 8,3 seconden en de topsnelheid bedraagt een bescheiden 204 km/h. Nieuw kostte dit model vanaf 32.200 euro en dit exemplaar staat nu te koop voor 16.885 euro.

Betrouwbaarheid van de Mazda MX-5

Hoewel een MX-5 voor weinigen een daily driver zal zijn waar je van afhankelijk bent, wil je evengoed dat je tweezitter betrouwbaar is. Je zit er namelijk niet op te wachten dat je leuke zondagsrit eindigt aan de kant van de weg.

Gelukkig maakt Mazda het Japanse stereotype waar. De MX-5 is namelijk een betrouwbare auto waarin je zorgeloos kunt genieten, zo meent de Wegenwacht. “Er kan altijd iets kapot gaan, maar er zijn bij de Wegenwacht totaal geen vaker optredende euvels bekend bij deze generatie van de MX-5. Superauto’s!” Dat is klare taal.