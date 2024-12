Deel dit: Share App Mail Tweet

Straatlegale sportwagen wil eigenlijk Formule 1-auto zijn

Velen vonden voor en net na invoering van de Halo in de Formule 1 de bescherming in het gezichtsveld van de rijder maar niets. Nu het systeem levens heeft gered is de mening veranderd en is het zelfs cool genoeg om op een straatlegale sportwagen te plaatsen: de Mercedes-AMG PureSpeed.

Zo’n Halo is niet per se nodig. De Ferrari Monza SP1 en SP2 hebben soortgelijke carrosserievorm en geen buis hoog tussen de voorstoelen. Het systeem is overigens niet een-op-een vergelijkbaar met dat van de Formule 1.

Straatlegale sportwagen met halo als Formule 1-auto

Waarom heb je zo’n Halo nodig in een straatlegale auto? Dat is omdat de nieuwe Mercedes-AMG PureSpeed nogal een racemonster is die klanten hoogstwaarschijnlijk niet enkel voor rustige tourritjes op straat gaan gebruiken.

Halo in de Formule 1 De Halo is een titanium onderdeel van de Formule 1-auto dat voor en boven een coureur zit. Hierdoor wordt de rijder beschermd in geval van een crash.

Zo ligt er onder de motorkap een 4,0-liter V8 die met twee turbo’s goed is voor 585 pk en 800 Nm aan koppel. Hierdoor sprint hij van 0 naar 100 km/h in 3,6 seconden.

(Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes)

(Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes)

De topsnelheid van de sportwagen bedraagt 315 kilometer per uur. Gelukkig krijg je er twee aerodynamische helmen bij.

Zwaar?

Deze aandrijflijn kan je kennen van de Mercedes-AMG GT 63 Pro, waarmee de PureSpeed zijn basis deelt. Dit betekent overigens dat deze auto een flink nadeel heeft. Ondanks zijn puristische uiterlijk met koolstofvezel onderdelen, 21 inch aluminium wielen en een aluminium spaceframe is de sportwagen niet licht.

Hij beschikt immers over een 9-traps automaat, vierwielaandrijving en actieve achterasbesturing. Mede hierdoor weegt het model 1.960 kilogram.

(Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes)

(Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes)

De Mercedes-AMG PureSpeed is dus naar verwachting minder puur dan de naam doet vermoeden. Desondanks is het wel een indrukwekkende verschijning met knipogen naar het verleden.

Zo doet de rood-grijze kleur, onderdeel van het optionele autosportstylingpakket (goed woord voor scrabble), denken aan de Mercedes 2-liter raceauto van Christian Werner van 100 jaar geleden. Met stoelventilatie, stuurverwarming, semi-actieve hydraulische rolstabilisatie en adaptieve dempers zal de kleur ook het enige zijn waarmee je deze straatlegale sportwagen kan vergelijken met de klassieker.