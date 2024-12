Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel? Dit is hoeveel motoren alle BMW M-modellen krijgen

Voor de meeste auto’s is een elektrische aandrijflijn een prima oplossing. Het is stil, milieuvriendelijk en doorgaans sneller dan een auto met brandstofmotor. Echter, voor één klantengroep is de overstap naar elektrisch lastig en laat BMW M nou net auto’s bouwen voor die consumenten.

Als ontwikkelaar van een sportieve auto’s moet je in het EV-tijdperk ongetwijfeld de nodig uren overwerken. Met zware accu’s en door het ontbreken van geluid is het lastig om een licht aanvoelende, speelse, karakteristieke auto te maken. Daarbij zit onderscheiden middels pk’s zit er niet in, want zelfs een bereikbare Smart of Volvo heeft al 428 pk en vermogensgetallen van boven de 1.000 pk staan al in de verkooplijsten.

Elektrische BMW M3 krijgt vier elektromotoren

BMW doet mee met de pk-wedloop en gaat vier elektromotoren plaatsen in iédere nieuwe elektrische BMW M. Dit laat hoofd van de ontwikkelingsafdeling Carsten Wolf weten in een video. Dit betekent ongetwijfeld dat de auto’s rond de 1.000 pk zullen leveren.

Maar pk’s zijn niet de enige reden om voor vier elektromotoren te kiezen. Door voor ieder wiel een elektromotor te plaatsen kan erg goed worden afgeregeld richting welk wiel op welk moment het vermogen krijgt.

Zo kan de EV met behulp van de nodige regelsystemen sneller rechtdoor maar ook door een bocht. Zou dit het gevoelsmatige gewicht van een EV opheffen? Zeker niet alleen, maar het kan wel een van de middelen zijn om van een elektrische auto een rijdersmachine te maken.

BMW heeft immers bij de M5 al laten zien dat ze gewicht goed weten te verbloemen zoals Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in onderstaande toont.

De BMW M-modellen met vier elektromotoren worden volgens de planning 2027 of 2028 gelanceerd.