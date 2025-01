Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla-schaamte? Concurrent Cybertruck nu in Nederland te koop als occasion

Heb je Tesla-schaamte of vind je de Cybertruck gewoon niets, maar wil je toch een elektrische Amerikaanse pick-up rijden? Dan kan je nu in Nederland een Rivian R1T als occasion kopen.

De kans dat jij onder bovenstaande doelgroep valt, is natuurlijk klein. Daarbij is het lastig om aan een Rivian te komen. Ze worden nieuw niet in Nederland verkocht en er staan er slechts drie op kenteken. Twee daarvan zijn R1T’s en één is een R1S.

Tesla Cybertruck-concurrent in Nederland

Een van de twee Rivians R1T’s wordt nu dus te koop aangeboden. De occasion komt uit 2022 en heeft 42.000 kilometer op de teller staan. In tegenstelling tot de Cybertruck voldoet deze EV wel aan de typegoedkeuring van Nederland en dus beschikt bij gewoon over een gele kentekenplaat, al is die voor de wet grijs.

Rivian met vier elektromotoren

De Rivian-occasion in Nederland is niet zomaar een uitvoering. Het gaat om een variant met vier elektromotoren die goed zijn voor 835 pk en 1.231 Nm aan koppel. Het accupakket is 135 kWh groot en moet zorgen voor een range van zo’n 500 kilometer.

Ondanks dat de Amerikaanse pick-up een rijklare massa heeft van 3.198 kg (dus inclusief bestuurder van 75 kg), sprint hij van 0 naar 100 km/h in 3,5 seconden. Overigens is het gewicht wel nadelig, want je mag niet veel spullen en mensen aan boord meenemen. De maximaal toelaatbare massa van de occasion is 3.495 kg. Dit betekent dat je slechts 306 kg aan personen en bagage mag vervoeren. Daarbij staat er 0 kg aan trekgewicht geregistreerd. Zo praktisch als hij lijkt, is-ie dus niet.

Dit kost de occasion

Desondanks is het gaaf om een Rivian als occasion in Nederland te koop te zien. Opvallend is dat hij veel goedkoper is dan de Tesla Cybertruck die hier aangeboden wordt. Toch blijft het prijskaartje van iets minder dan een ton fors.

(Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24)