Deel dit: Share App Mail Tweet

Influencer rijdt nu in Nederland met Tesla Cybertruck, mag dat wel?

Rapper, influencer en supplementenverkoper Albert Dervishaj (Kosso) zoemt als allereerste in Nederland rond met een Tesla Cybertruck. Hij vond een manier om een de gigantische EV in ons land te rijden.

De Cybertruck heeft nog geen typegoedkeuring voor veel Europese landen zoals Nederland. Albanië is sinds juli 2022 EU-land, maar de Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (vergelijkbaar met Nederlandse RDW) is blijkbaar nog een stuk minder streng met de uitgifte van kentekens voor onbekende auto’s.

Tesla Cybertruck in Nederland op Albanees kenteken

Kosso kreeg namelijk een Albanees kenteken op zijn Tesla Cybertruck. Nu de elektrische auto die platen heeft, mag hij volgens de Europese regelgeving zes maanden lang in het buitenland rijden, maar deze maas in de wet is door een Nederlandse regel afgedicht.

Mag dat wel?

Je mag geen auto met Albanese platen gebruiken als je fiscaal inwoner van Nederland bent. Dit geldt ook als je een huis in Albanië of ander Europees land bezit. Mocht de Nederlandse Belastingdienst of politie vaststellen dat je in Nederland woont, maar op buitenlandse platen rijdt. Dan kan je rekenen op gigantische boetes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Woon je officieel in een ander Europees land en ben je op bezoek in Nederland, dan mag je hier voor zes maanden per jaar met jouw auto rondrijden.

Als Kosso dus in Albanië woont, ingeschreven staat en het grootste deel van zijn tijd doorbrengt, kan hij zes maanden per jaar in Nederland met zijn Tesla Cybertruck rondrijden. Anders is het per wet verboden en moet hij oppassen voor de belastingdienst. Gelukkig val je met zo’n Cybertruck niet op…

De EV die de influencer kocht, stond te koop voor 189.000 euro. Wil je weten hoe de Tesla Cybertruck rijdt? Bekijk dan hier de rijtest met de gigant.