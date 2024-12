Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Ford Ranger is een goede bpm-ontwijker

De Ford Ranger is typisch zo’n auto die vaak zakelijk wordt gereden. Omdat per 2025 de bpm-vrijstelling voor ondernemers vervalt, wordt de offroader aanzienlijk duurder. Als oplossing komt Ford nu met een bpm-ontwijkende Ranger voor de benzinerijder.

Doordat de bpm-vrijstelling voor ondernemers per 2025 vervalt, moet voor auto’s met een grijs kenteken dezelfde belasting betaald worden als voor personenauto’s. Deze bpm is CO2-afhankelijk. Vanaf komend jaar geldt naast een vaste voet van 667 euro ook 74,41 euro voor elke gram CO2-uitstoot per kilometer.

Bpm op de Ford Ranger

Dat de bpm CO2-afhankelijk is, betekent dat je voor een auto met weinig uitstoot op papier een geringer bedrag aan belasting betaalt. Dat is dus exact wat er bij de nieuwe aandrijflijn van de Ford Ranger gebeurt.

Naast de twee diesels en twee benzinemotoren, staat er nu ook een plug-in hybride op de prijslijst. Voor dat model hoeft slechts zo’n 800 euro aan bpm betaald te worden terwijl er voor de niet-geëlektrificeerde modellen 16.000 euro (diesel) of meer dan 20.000 (benzine) euro moet worden afgetikt.

Prijzen van de Ford Ranger in Nederland

Toch betekent dit niet dat de hybride direct goedkoper is. De prijslijst begint bij 48.000 euro voor de 2,0-liter diesel met handgeschakelde 6-bak. De hybride is voor net geen 58.000 euro te krijgen. De duurste uitvoering, de Raptor, is te krijgen vanaf 75.000 euro.

Een accu kan handig zijn

Naast dat de hybride dus de goedkoopste benzine-aandrijflijn is, heeft hij nog een paar voordelen. Zo is hij met zijn 279 pk bijna net zo sterk als de Ford Ranger Raptor en kun je met de 11,8 kWh-accu zo’n 43 kilometer elektrisch rijden.

Dit accupakket is ook te gebruiken om je boormachine op te laden of zwaarder gereedschap van elektriciteit te voorzien, handig voor veel ondernemers. Het trekgewicht blijft overigens met 3.500 kg hetzelfde bij alle uitvoeringen.