Eh Nissan, wat heeft deze vreemde stationwagen te betekenen?

Nissan verkeert momenteel in zwaar weer. Als we deze nieuwe stationwagen zien, begrijpen we wel waarom.

Nee, flauwekul! Deze creatie heeft natuurlijk niets met de financiële situatie van het merk te maken. Bovendien gloort er hoop aan de horizon nu het waarschijnlijk zal fuseren met twee andere Japanse autobouwers.

Nissan Z Lealia als vreemde stationwagen

Deze opmerkelijke stationwagen komt uit de koker van een handjevol studenten van het Nissan Automobile Technical College. Zij kregen de kans drie unieke auto’s te ontwikkelen die in januari op de autosalon van Tokio zullen schitteren.

Nou ja, schitteren? Zonder te willen afgeven op het ambitieuze werk van hardwerkende studenten, ziet deze zogeheten Nissan Z Lealia er nogal vreemd uit. Het is dan ook een ware Frankenstein-auto. Het neusje komt van de sportieve Z, terwijl de achterkant zijn heupen leent van een Leaf. Dit geheel staat op het platform van een Stagea (net als deze ‘vijfdeurs GT-R’). De Work Emotion-wielen, die erg geliefd zijn in de JDM-wereld, kunnen we wel waarderen.

Moderne Nissan Skyline

Wie trouw het Autovisie Magazine leest, weet dat wij inmiddels vergelijkbare wielen onder onze Nissan Skyline hebben geschroefd. Over Skylines gesproken, de studenten hielden het niet bij deze curieuze stationwagen. Ze kwamen ook op de proppen met deze moderne interpretatie van de Nissan Skyline.

Voor deze potsierlijke creatie werd een Infiniti G35 als basis genomen, maar het eindresultaat (en dan met name de achterste zijschermen) doet ons meer denken aan een Fiat Coupé. De neus is niet eens zo heel slecht en lijkt zowaar op de Skyline 2000GT uit de seventies.

Maxima met Bosozoku-looks

De laatste van de drie lijkt het beste te zijn gelukt. Deze retrocreatie op basis van een eerste generatie Maxima luistert naar de Bluebird Kiwami.

De hoekige lijnen van de Maxima zijn aangedikt met een flinke bodykit. Het doet een beetje denken aan de Bosozoku-stijl en daarmee is deze Bluebird Kiwami stiekem best gaaf.