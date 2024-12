Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste BMW samenstellen: dit kost het in Nederland

Autorijden is duur, helemaal in Nederland. Wat kost het als je van een merk het goedkoopste nieuwe model in de basisuitvoering neemt en wat krijg je voor het geld? Ditmaal stellen we de goedkoopste BMW 1-serie samen.

De BMW 1-serie is, zoals de naam al doet vermoeden, het instapmodel van de fabrikant. Desondanks ben je een flink bedrag kwijt voor de Bimmer.

De goedkoopste nieuwe BMW

Allereerst kiezen we de motor van de goedkoopste BMW. De line-up begint bij een 116. Die versie heeft een 1,5-liter driecilinder die goed is voor 122 pk. Die versie moet je overigens nooit kiezen, want door het Nederlandse belastingklimaat is die basismotorisering 3 euro (!) goedkoper dan de 120 met dezelfde driecilinder maar 170 pk. Deze 120 heeft namelijk een mild-hybride hulpje dat zorgt voor meer vermogen en minder uitstoot. Maar goed, in deze rubriek gaan we voor de goedkoopste. Dus we moeten de 116 kiezen.

(Afbeelding: BMW)

We vinken niets aan. Als je niets wil bijbetalen is er de keuze uit een zwarte of witte unilak. De wielen zijn bij de basisuitvoering al 17 inch lichtmetaal, niet slecht voor de goedkoopste BMW.

Het resultaat is de ultieme lease-uitvoering van de goedkoopste nieuwe BMW in Nederland. De consumentenadviesprijs van deze BMW bedraagt 42.326,60 euro. Ruim 33 procent van die prijs verdwijnt in de Nederlandse staatskas.



Bedrag (€) Netto catalogusprijs 26.850 Geselecteerde opties 0.0 Btw (21%) 5.638,50 Bpm 8.445 Kosten rijklaar maken 1.310 Recyclingbijdrage 20 Registratiekosten 63,10 Consumentenadviesprijs 42.326,60

